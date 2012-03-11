به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان گفت: پنج پایگاه بزرگ در ورودی و 50 پایگاه در شهرهای مختلف استان کرمان برای استقبال و راهنمایی مسافران و گردشگران راه اندازی می شود.

هادی ایرانمنش ابراز داشت: کلیه موزه‌های تحت پوشش میراث فرهنگی نیز برای نوروز آماده شده که کارشناسان مجرب و کارآزموده ای برای راهنمایی بازدیدکنندگان دراین مکانها مستقر خواهند شد.

ایرانمنش از چاپ و توزیع اقلام مختلف تبلیغاتی شامل بروشور، لوح فشرده و کتابچه راهنمای سفر نیز خبر داد و اظهار داشت: این کار به منظور معرفی جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و طبیعی استان کرمان صورت می گیرد.

بازدید از تاسیسات گردشگری استان کرمان تشدید می شود

به رسم هرسال اداره نظارت بر تأسیسات گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان به مناسبت فرا رسیدن نوروز بازرسیهای خود را از 27 اسفندماه سال جاری آغاز می کند.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان کرمان با اعلام این خبر گفت: اکیپ های نظارتی این اداره کل همراه با نماینده ای از سوی اداره بهداشت برای کنترل تاسیسات گردشگری از 27 اسفندماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی91 فعالیت خواهند کرد.

محمد حسین تجلی ابراز داشت: گروههای نظارتی در محورهای اصلی استان کرمان که شامل رفسنجان، شهربابک، سیرجان، بم، بردسیر و ماهان، جیرفت، کهنوج و زرند، راور،کوهبنان می شود، در رفت و آمد خواهند بود و در این بین بازرسیها تاسیسات گردشگری شهرستان کرمان نیز انجام خواهد گرفت.

تجلی اظهار داشت: این فعالیت ها در راستای نظارت بر کیفیت، کمیت، نرخ ارائه مواد غذایی، رعایت بهداشت و دیگر معیارهای خدمات رسانی به گردشگران انجام می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر تاسیسات گردشگری به طور دقیق صورت می گیرد، بیان داشت: این گروهها ضمن نظارت بر23 هتل،32 مهمانپذیر ،96 دفتر خدمات ومسافرتی، هفت پانسیون، 103 واحد بین راهی و مجموعه های پذیرایی و خوابگاه های خود گردان در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق مقررات و ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.

این مسئول در ادامه به بازرسی های انجام شده در طول سال جاری اشاره کرد و افزود: تا کنون بیش از سه هزار بازرسی از کلیه تاسیسات گردشگری تحت پوشش استان کرمان انجام گرفته است.