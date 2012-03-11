به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی و هماهنگی گروه‌های فرهنگی ـ هنری اعزامی به کشورهای ایران‌نشین برای برگزاری جشن نوروز، پیش از ظهر امروز با حضور هنرمندان رادیو و تلویزیون و تنی چند از مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حسینیه الزهرای این سازمان برگزار شد.

مراد عنادی، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مراسم گفت: در نوروز همه سال، گروه‌های مختلف فرهنگی ـ هنری متشکل از هنرمندان سرشناس کشورمان راهی کشورهای ایران‌نشین می‌شوند که امسال نسبت به سال گذشته، تعداد این گروه‌ها از 37 به 49 گروه رسیده است.

وی با بیان اینکه بیش از 50 کشور میزبان ایرانیان مهاجر هستند، ادامه داد: گروه‌های فرهنگی اعزام‌شونده به خارج از کشور، معرف صلح، دوستی و مهرورزی مردم ایران هستند و فرهنگ غنی ما را با خود به کشورهای مقصد می‌برند.

مدیر کل امور ایرانیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به حدود 5 میلیون ایرانی مقیم در کشورهای دیگر گفت: از این تعداد، 2 میلیون در ایالات متحده، 500 هزار نفر در کانادا، 150 هزار نفر در فرانسه، 120 هزار نفر در سوئد، 350 هزار نفر در انگلستان، 100 هزار نفر در مالزی، 70 هزار نفر در استرالیا و 60 هزار نفر در ترکیه زندگی می‌کنند.

عنادی با بیان اینکه نوروز در جنگ نرم، شاخص قدرت نرم است، اظهار داشت: اهمیت نوروز، وظیفه ما را سنگین می‌کند؛ چرا که نوروز، چتر بزرگی است که کشورهای فارسی‌زبان با تمام کارهای فاخر هنری زیر آن جمع می‌شوند.

وی همچنین گفت: همین کشورها در موضوعی مثل نوروز، رقیب ما هستند و صرف‌نظر از جنس فرهنگ و هنری که ارائه می‌کنند، می‌توانند لیدر این حرکت فرهنگی باشند، اما برخی فعالیت‌های فرهنگی آنها رنگ و بوی تجاری دارد و نمی‌شود از آن انتظار یک حرکت کیفی داشت.

مدیر کل امور ایرانیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه امسال 500 هنرمند برای شرکت در جشن‌های نوروز به خارج از کشور اعزام می‌شوند، خاطرنشان کرد: گروه‌های هنری اعزامی جمهوری اسلامی به 49 کشور خارجی دارای استاندارد و سابقه مورد تأیید وزارت ارشاد هستند و در میانشان می‌شود گروه‌های موفقی از استان‌هایی مانند فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان و ... را نیز جستجو کرد.

عنادی از حضور عبدالحسین مختاباد در نیویورک و لس‌آنجلس در ایالات متحده و حسام‌الدین سراج در کانادا خبر داد و گفت: هنرمندان کشورمان با زحمات و تلاش‌های خود، فاصله بین ایران مدیا (رسانه) و ایران رئال (واقعی) را کم می‌کنند. آنها با نشان دادن پیشرفت‌های ایران مثل حفر تونل متروی تجریش در عمق 70 متری زمین یا کشف سلول‌های بنیادی می‌توانند به این مقصود نایل شوند.