هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلیل تاکید اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر بر اینکه میزبان بیست و پنجمین فینال جام حذفی تغییر نکند و همچنان شیراز باشد، تاکید کرد: تصمیم گیری در خصوص زمان و مکان جام حذفی در گذشته توسط مسئولان سازمان لیگ و نمایندگان دو باشگاه استقلال و شاهین گرفته و حتی چند جلسه رسمی نیز در این خصوص برگزار شد.

وی درهمین خصوص افزود: موضوع میزبانی ورزشگاه غدیر اهواز فقط یک پیشنهاد بود که در جلسه یکشنبه اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح شد و مورد موافقت جمع قرار نگرفت. همه اعضای هیئت رئیسه در خصوص تصمیم قبلی که در خصوص میزبانی شیراز گرفته شده بود، اتفاق نظر داشتند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: درست است که ورزشگاه جدید التاسیس غدیر از نظر امکانات شرایط بهتری نسبت به ورزشگاه حافظیه دارد اما ما برای آنکه چمن ورزشگاه حافظیه آسیب نبیند حدود یک ماه است که هیچگونه بازی روی آن انجام نشده و علاوه بر آن یکسری معایب این ورزشگاه برطرف شده است.

وی با بیان اینکه همه تلاش خود را می‌کنیم که تا 25 اسفندماه همه نقایص باقی مانده در ورزشگاه حافظیه را برای برگزاری فینال جام حذفی برطرف کنیم، تاکید کرد: در این خصوص ما حسین عسگری را به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال به شیراز فرستادیم تا از ورزشگاه حافظیه شیراز بازدید به عمل آورد و در خصوص آخرین وضعیت این ورزشگاه گزارشی تهیه کرده و در اختیار ما قرار دهد.

آیت اللهی در خاتمه در همین خصوص تصریح کرد: خوشبختانه این گزارش در اختیار ما قرار گرفته و در آن ایرادهایی مطرح شده که تا زمان برگزاری بازی فینال رفع خواهد شد.

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 15 روز پنجشنبه 25 اسفندماه بین تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.