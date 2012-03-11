افزایش آگاهی جوانان و نوجوانان راه مقابله با حوادث چهارشنبه سوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تاجیک سعیدی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی چهارشنبه آخر سال شهرستان ورامین که در محل فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران و با حضور رؤسای آموزش و پرورش مناطق مختلف شهرستان ورامین برگزار شد، افزود: یکی از مهمترین راههای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال، افزایش آگاهی جوانان و دانش آموزان است که در این زمینه آموزش و پرورش مهمترین نقش را بر عهده دارد.

وی عنوان کرد: افزایش آگاهی دانش آموزان می تواند زمینه لازم برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال را فراهم کند و در این راه باید از روشهای مختلفی نظیر ارسال برشورهای اطلاع رسانی، نصب بنرهای مختلف در سطح شهر و نیز برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی استفاده کرد.

این مسئول ادامه داد: همفکری، تعامل و همکاری مناسبت دستگا های مختلف شهرستان ورامین در سال گذشته باعث شد تا چهارشنبه آخر سال بدون هیچ گونه حادثه سپری شود و این امر می تواند در سال جاری نیز تکرار شود.

نیروی انتظامی در پی فراهم کردن آسایش شهروندان است

وی یادآور شد: نیروی انتظامی نیز با توجه به رسالت خود در ایجاد نظم و امنیت در سطح شهر سعی خواهد نمود تا ضمن برخورد با افرادی که قصد برهم زدن نظم عمومی جامعه را دارند، زمینه لازم را برای ایجاد آسایش شهروندان در چهارشنبه آخر سال فراهم کند.

تاجیک سعیدی افزود: مسئولان آموزش و پرورش بایستی در روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال، با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در شهرستان زمینه افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه حوادث چهارشنبه آخر سال را فراهم کرده و با برگزاری همایشهای تخصصی و دعوت از کارشناسان مختلف از بروز حوادث مختلف در این روز جلوگیری کنند.