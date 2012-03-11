400 روستا در کهگیلویه و بویراحمد فاقد مسجد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صالح موسوی اعظم بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون 811 مسجد در این استان وجود دارد که از این تعداد تنها 400 مسجد قابلیت برگزاری نماز جماعت را دارند و بقیه در حال ساخت هستند و یا نیاز به بازسازی دارند.

وی بیان کرد: هم اکنون عملیات احداث و بازسازی 300 مسجد در این استان 10 تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

موسوی اعظم اظهار داشت: اولویت احداث مسجد در این استان در روستاهای با جمعیت بالاست که مهاجرت در آن پایین باشد.

وی با بیان اینکه نمی خواهیم مساجد هم سرنوشت برخی مدارس را پیدا کنند، افزود: در برخی روستاها مدارسی احداث شده اما هم اکنون به علت مهاجرت روستائیان در این مدارس دانش آموزان کمی تحصیل می کنند.

تعداد مساجد در یاسوج متناسب با جمعیت آن نیست

وی همچنین از کمبود مسجد در شهر یاسوج خبر داد و گفت: تعداد مسجد در این شهر متناسب با جمعیت آن نیست و برخی مناطق این شهر فاقد مسجد هستند.

موسوی اعظم عنوان کرد: هم اکنون چهار مسجد جدید در این شهر در دست احداث است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه کهگیلویه و بویراحمد همچنین تعداد بقاع متبرکه در این استان را 300 بقعه عنوان کرد و گفت: از این تعداد بیش از 90 بقعه در حال بازسازی و احداث است.

وی یکی از ظرفیتهای فرهنگی این استان را وجود بقاع متبرکه فراوان در آن دانست و گفت: بقعه متبرکه بی بی حکیمه(س) خواهر امام رضا (ع) مهمترین بقعه متبرکه در این استان است.