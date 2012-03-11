سریالهای ماهواره ای بنیانهای خانواده ها را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سجادی ظهر یکشنبه در جمع بانوان شرکت کننده در نمایشگاه جامع زنان هرمزگان با اشاره به افزایش سن ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور، بیان داشت: وقوع این مسئله دلایل روحی، زیستی و اجتماعی دارد که از جمله آنها می توان به اعتیاد، ناباروری و عدم تناسب سن ازدواج اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به فعال تر بودن بخش چپ مغز زنان، تصریح کرد: فعال تر بودن قسمت چپ مغز زنان به این معنا است که بانوان از طریق زبان و صحبت کردن بیشتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند و ممکن است از این طریق زنان دچار آسیبهایی نیز شوند.

معاون خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری افزود: متاسفانه برخی دخترانی که از طرف خانواده های خود با کمبود محبت مواجه بوده اند با یک جمله جذب پسری می شوند و فریب او را می خورند که باید با توجه به آسیب پذیری زنان از طریق صحبت کردن، خانواده ها مراقبت بیشتری از دختران خود انجام دهند.

سجادی در ادامه به تدابیر دشمن برای آسیب رساندن به خانواده های ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر خانواده ها به سریالها و فیلمهایی که از طریق شبکه های فارسی زبان ماهواره ای پخش می شوند توجه نداشته باشند دچار آسیبهای جبران ناپذیری خواهند شد و زندگی این خانواده ها از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: این سریالها دارای مضامینی همچون عادی سازی کارهای نامناسب هستند و شیوه ساخت آنها از جذابیت برخوردار است که خانواده ها تا آخر پیگیر سریال باشند و با تماشای این سریالها بنیان خانواده ها از بین می رود.

معاون خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به نقش زنان در سلامت جامعه، تاکید کرد: اگر تمامی دستگاههای اجرایی برای تربیت افراد سالم تلاش کنند و زنان و مادران در این خصوص همت واقعی را نداشته باشند، فرزندانی سالم تربیت نخواهند شد که این نشان دهنده نقش بسیار مهم زنان در جامعه است.