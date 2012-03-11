رقابت هندبالیستهای کشور در بافق/ برگزاری 8 دیدار در روز نخست مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها با حضور نماینده فدراسیون هندبال کشورمان در شهرستان بافق کلید خورد.

حسن گل مینا در حاشیه این رقابت ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دوره از مسابقات بیش از 400 ورزشکار در قالب 20 تیم از استان‌های مختلف کشور حضور دارند.

وی افزود: این مسابقات به مدت یک هفته به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن مرکزی ایران در سالن امام علی (ع) آهن‌شهر بافق جریان دارد.

گل مینا عنوان کرد: تیم ‌های شرکت‌ کننده در این مسابقات در قالب چهار گروه پنج نفره به رقابت می ‌پردازند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می‌کنند.

وی ادامه داد: هشت تیم صعود کننده به این مرحله به صرت حذفی با هم به رقابت می ‌پردازند که در نهایت پنج تیم به مرحله نهایی راه پیدا می ‌کنند.

گل مینا عنوان کرد: تیم‌ های اول تا سوم این مسابقات جواز حضور در مسابقات لیگ دسته دوم سال آینده کشور را کسب می‌ کنند.

نماینده فدراسیون هندبال کشور با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات یادآور شد: تقویت و ارتقا رشته هندبال در سطح کشور، استفاده از ظرفیت و استعدادهای بومی شهرستان‌ها و توجه به ضرورت حضور جوانان در مسابقات لیگ‌های کشوری از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است.