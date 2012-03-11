چتر امنیتی مناسب در منطقه از دلایل حضور حداکثری مردم در انتخابات بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفینژاد ظهر در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی استان زنجان، امنیت را حاصل تلاش همه عوامل انتظامی استان عنوان کرد و افزود: اگر در کشور امنیت نباشد هیچ فرصت خدمتی نیز نخواهد بود و این موضوع نباید از ذهن مسئولان پاک شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش عوامل انتظامی استان شرایط مطلوبی در جامعه حاکم است و حضور مردم در پای صندوق های رای برای انتخاب نماینده خود موید این امر است.
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه مسئولان نباید فرصت خدمت به مردم را از دست بدهند، گفت: جای جای ایران اسلامی شرایط برای خدمتگزاری به مردم فراهم است و نباید چنین فرصت را از دست داد چراکه انقلاب اسلامی بستر لازم برای کار را بهوجود آورده است.
وی به نگاه به مقوله خدمت را آرمانی ارزیابی کرد و یادآور شد: اولین شرط برای ارائه خدمت وجود امنیت در جامعه است که خوشبختانه این مهم در کشور و زنجان با تلاش ماموران نیروی انتظامی فراهم شده است.
رئوفینژاد با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور باشکوه مردم در پای صندوقهای رای، ابراز کرد: دشمن همه توان خود را برای جلوگیری از حضور مردم در این انتخابات هزینه کرد اما مردم ایران بار دیگر ثابت کردند که ولاییترین مردم هستند و همواره پشتیبان ولیفقیه خود بوده و دست از آرمانهای انقلاب نمیکشند.
استاندار زنجان همچنین به فرا رسیدن 4 شنبه آخر سال و نوروز اشاره کرد و افزود: مسئولان مخالف شادی مردم نیستند اما باید با برنامه ریزی وضعیت را در راستای حفظ نشاط اجتماعی کنترل کرد.
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