صادرات 83 درصد خرمای پیارم هرمزگان به هفت کشور دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمزه بهاری با بیان اینکه محصول خرمای پیارم به عنوان رقم برتر کشور معرفی شده، گفت: حدود 70 درصد از این نوع خرما به خارج از کشور صادر می شود.

وی افزود: روسیه، امارات، آلمان، کانادا، مالزی، پاکستان و ترکیه ار عمده کشورهایی هستند که بیش از 83 درصد از مجموع صاردات خرمای پیارم به این کشورها ارسال می شود.

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: میزان برداشت خرمای پیارم استان شش هزار تن است و بیش از 95 درصد آن درشهرستان حاجی آباد تولید می شود.

وی بیان کرد: وجود چهار هزار هکتار نخیلات رها شده و جنگلی، تراکم بیش از حد نخیلات، کمبود امکانات سردخانه ای، انبارهای متناسب با مناطق مرطوب در استان، تناسب نداشتن میزان عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی را از جمله مشکلات تولید و فروش محصول خرمای پیارم است.

بهاری گفت: با توجه به سیاستهای سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و به ویژه در زمینه خرما، احداث کارخانجات فرآوری، بسته بندی خرما و جایگزینی باغات فرسوده از طریق بافت گیاهی از جمله اقداماتی است که می توان در راستای توسعه پایدار میوه خرما و شکوفایی آن انجام داد.