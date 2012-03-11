مرکز رشد علم و فناوری شهرستان کنگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کنگان ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مرکز رشد و فناوری شهرستان کنگان اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی به عنوان شاخص توسعه باید در شهرستان نهادینه شود و ما نیز توجه زیادی به این موضوع داریم.

تیمور یزدان شناس به پتانسیل‌های شهرستان کنگان در زمینه‌های مختلف از جمله میزبانی گاز و پتروشیمی، منابع و ذخایر غنی دریایی اشاره کرد و افزود: وجود مراکز دانشگاهی و رشته‌های مرتبط با صنعت در شهرستان فرصتی مغتنم برای شتاب چرخ توسعه شهرستان کنگان است.

وی ادامه داد: شهرستان کنگان بهترین مکان برای میزبانی از دانشکده صنعت و نفت است و با بهره گیری از ظرفیتها و پتانسیلها افق روشنی برای آینده شهرستان ترسیم کرد.

فرماندار کنگان اضافه کرد: با ایجاد این فضا در شهرستان و تشکیل هنرستان نفت، می‌توان بستری مناسب در راستای پیشرفت علوم مرتبط با صنعت گاز و پتروشیمی را در شهرستان کنگان فراهم کرد.

یزدان‌‌شناس با تقدیر از تعاونی های دانش بنیان گفت: پردیس ویژه پارک علم و فناوری گاز و پتروشیمی در کنار دانش بنیان سیراف کنگان می تواند نقطه عطفی در پیشرفت شهرستان باشد.

وی ادامه داد: حسب قول مسئولان استانی، دبیرستان نمونه و تیزهوشان در سال 91 در شهرستان کنگان راه اندازی خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: در حال حاضر سه مرکز رشد و فناوری در استان فعال است و چهارمین مرکز رشد در شهرستان تنگستان در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.

دکتر مهدی محمدی افزود: راه اندازی این مرکز کمک مهمی به زیر ساخت های شهرستان، توسعه فناوری و اشتغال نیروهای بومی خواهد کرد. راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور گاز و پتروشیمی در این شهرستان یکی از مصوبات سفر دور سوم ریاست جمهوری است.