هزینه 6.2 میلیارد تومانی تهرانیها برای خرید ترقه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سهیل سعادت عصر یکشنبه در نشست ابعاد آتش بازی در چهارشنبه آخر سال با اشاره به انجام یک تحقیق در خصوص چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: بر اساس تحقیقی که سال گذشته توسط مرکز تروما بیمارستان سینا روی 10 هزار شهروند تهرانی انجام شد، 20 درصد آنها اعلام کردند، حداقل یک نفر از اعضای آنها درشب چهارشنبه سوری رفتار پرخطر انجام داده است. 8 درصد خانواده ها اعلام کردند که آتش روشن کرده و 9 درصد نیز یک نفر از اعضای خانواده آنها از روی آتش پریده است. متأسفانه متوسط سن افرادی که ترقه بازی کرده و دچار مصدومیت می شوند 22 سال و افرادی که در ترقه بازی شرکت نداشته و مجروح می شوند، 36 سال است.

وی ادامه داد: در این نظرسنجی 5 درصد از خانواده ها اعلام کردند که از ترقه های دست ساز استفاده کرده و 2.5 درصد نیز گفته اند که کپسول گاز در آتش پرتاب کرده اند.

بر اساس آمارهای موجود سال گذشته در مراسم چهارشنبه سوری پارسال به ازای هر هزار نفر جمعیت دو نفر مصدوم شده اند و بر اساس جنسیت نیز به ازای هر 4 مرد، یک زن در این شب دچار آسیب شده است. این در حالیست که 85 درصد مصدومان این روز از ترقه استفاده کرده و 15 درصد نیز از ترقه استفاده نکرده اند.

استاد دانشگاه تهران با اعلام اینکه هر فردی که در چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت می شود 7900 تومان هزینه خرید مواد محترقه کرده است، تأکید کرد: این آمار برای افراد مصدومی که در این حوادث شرکت نمی کنند 10 هزارو 65 تومان است.

وی از مصدومیت 10 هزار نفر در حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: 8 درصد مجروحان سال گذشته به بیمارستان مراجعه کرده و 52 درصد نیز در منزل اقدام به خوددرمانی کرده اند. چشم با 30 درصد مصدومیت آسیب پذیرترین عضو بدن است و پس از آن دست و پا قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه تهرانیها سال گذشته 6.2 میلیارد تومان پول صرف خرید مواد محترقه و آتش بازی کرده اند تأکید کرد: این پول معادل حقوق روزانه 173 هزار نیروی امدادی است، ضمن اینکه 8 میلیارد تومان هزینه درمان مصدومان سال گذشته چهارشنبه سوری بود. به طور میانگین هزینه درمان هر فرد مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری 474 هزار تومان است.

سعادت با بیان اینکه 48 درصد افراد روشن کردن آتش در برخی نقاط و ممنوعیت آن در سایر مناطق را آمار مهمی برای کاهش حوادث می دانند، تأکید کرد: 32 درصد معتقدند آتش بازی باید توسط سازمانهای مجاز انجام شود، 17 درصد معتقدند آتش بازی و ترقه بازی باید ممنوع شده و 8 درصد نیز معتقدند باید ترقه های بی خطر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی از اجرای 4 برنامه مداخله برای شناسایی عوامل کاهش حوادث خبر داد و افزود: بر این اساس در دبیرستانهای پسرانه مناطق 3، 12 و 20 برنامه‌های ویژه ای از جمله نشان دادن فیلم های هشداری از حوادث سال های گذشته، توزیع بروشورها در مدرسه دیگر و صحبت با والدین برای کاهش بودجه دانش آموزان در هفته های پایانی سال اجرا می شود. ضمن اینکه در مدرسه دیگری دانش آموزان شاخص انتخاب و آموزش های لازم را برای انتقال به سایر دانش آموزان می بینند. بر این اساس و آمارگیری از شاخص های میزان اثربخشی برنامه ها و سیاست گذاری ها را پیگیری می کنیم.

وی در پایان گفت: امسال گروهی از مصدومان چهارشنبه سوری سال گذشته به صورت داوطلبانه در مدارس حاضر شده و نسبت به هشدار این حوادث و آگاه سازی دانش آموزان اقدام می کنند.