سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه پایان سال و به منظور پیشگیری از وقوع حریق و حوادث ناگوار ناشی از برگزاری نامناسب این مراسم و آشنا کردن کودکان با خطرات احتمالی با هماهنگی انجام شده با سازمان آموزش و پرورش، کارشناسان این سازمان در30 مدرسه در مقطع راهنمایی و ابتدایی مناطق یک و دو آموزش و پرورش حضور می یابند و آموزش های لازم را ارائه می دهند.



وی با تشکر از همکاری مردم برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال ابراز امیداواری کرد با تعامل بیشتر دستگاهها شاهد به حداقل رسیدن خطر و حوادث مربوط به این مراسم در سطح شهر باشیم.



شفیعی در خصوص دیگر برنامه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: کلیه خودروها و نیروهای این سازمان در مراسم چهارشنبه پایان سال آماده باش کامل هستند.



وی یادآورشد: تکثیر CD و بروشورهای آموزشی، حضور کارشناسان در مدارس و ادارات، نصب پلاکارد و بنرهای هشدار دهنده و آموزشی از دیگر برنامه های سازمان آتش نشانی در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال است.