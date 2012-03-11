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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

عباس تربن «سوتِ سکوت» را سرود

عباس تربن «سوتِ سکوت» را سرود

مجموعه شعر «سوتِ سکوت» سروده عباس تربن مجوز گرفت و تا نمایشگاه کتاب سال آینده به چاپ می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب بیش از 30 قطعه شعر در سبک‌های مختلف کلاسیک، سپید، نیمایی و ... آورده شده است که این شعرها را می‌توان گزیده‌ای از شعرهای طنز تربن در 10 سال اخیر دانست.

این کتاب که قرار است توسط انتشارات قطره به چاپ رسد در مجموعه‌ای به نام «همه‌سالان» منتشر می‌شود و برای گروه سنی نوجوان به بالا مناسب است.

تصویرساز جلد و طراح این کتاب محمدرضا دوست‌محمدی است و قرار است ناشر آن را تا نمایشگاه کتاب سال آینده عرضه کند.

این کتاب با چند مورد حذف شعرها و تغییر در برخی دیگر مجوز گرفته است.

عباس تربن، نویسنده و شاعر جوان که در حوزه طنز نیز فعالیت می‌کند تاکنون کتاب‌های متعددی را برای نوجوانان و کودکان نوشته و در حوزه مطبوعات کودک و نوجوان نیز فعال است.

کد مطلب 1557486

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