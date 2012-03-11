سرپل ذهاب چشم انتظار گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: با آماده کردن کلیه تمهیدات لازم، چشم انتظار گردشگران نوروزی هستیم.

میرزا مراد پیرو افزود: شهرستان سرپل ذهاب از هم اکنون برای پذیرایی از میهمانان نوروزی آماده شده و تمام تمهیدات لازم برای اسکان و اقامت مسافران و کاروانهای راهیان نور در این شهرستان فراهم شده و افرادی که سرپل ذهاب را برای ایام تعطیلات نوروز انتخاب می کنند حتما کوله باری از خاطره همراه خود به عنوان توشه سفر به این دیار را به سوغات خواهند برد.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: در این زمینه ستاد تسهیلات نوروزی تشکیل و وظایف تمام دستگاههای اجرایی تشریح شده است.

وی افزود: تجهیز تعدادی از مدارس برای اسکان میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور، نصب پلاکارد بر سردر ادارات، فعالیت داروخانه شبانه روزی شهرستان در ایام تعطیلات، حضور پزشکی قانونی، نظارت بر قیمت کالا و تنظیم بازار، تامین آرد، برپایی نمایشگاه فروش بهاره از فعالیت های برنامه ریزی شده برای ایام تعطیلات نوروزی در این شهرستان است.

برگزاری نشست کلانتران مرزی ایران و عراق در خسروی

نشست فصلی کلانتران مرزی قصرشیرین ایران و خانقین عراق روز یکشنبه در محل پایانه بین المللی مرز خسروی با حضور مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی قصرشیرین و کلانتر مرزی جمهوری عراق مستقر در خانقین و مندلی برگزار شد.

مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی قصرشیرین هدف از برگزاری این نشست را در راستای صورتجلسه دومین اجلاس کمیسیون دایمی هماهنگی وظایف کلانتران مرزی ایران و عراق مورخ 25 مهر ماه سال گذشته که در تهران برگزار شد، بیان کرد.

سرهنگ پاسدار رسول پرندین در این نشست بر همکاری دو طرف در راستای حل مشکلات مرزی و ایجاد تعامل بیشتر در بین مرزبانان دو کشور تاکید کرد.

وی در این جلسه بر روانسازی و تسهیل در تردد زوار عتبات عالیات و تامین امنیت جانی زائران، تسهیل در روان سازی صادرات کالاهای ایرانی به عراق، همکاری لازم در راستای تحویل متهمان تحت تعقیب و متواری شده به عراق، برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح و مهمات و مشروبات الکلی و احشام و حضور به موقع در ملاقات های مرزی تاکید کرد.