برلين در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران بايد موضع همسويي با واشنگتن اتخاذ كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ولفگانگ شويبله " معاون حزب دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان در ادامه گفتگو با راديوي اين كشور خاطر نشان ساخت : آلمان بايد در خصوص بسياري از مسائل از جمله عراق ، خاورميانه و برنامه هاي هسته اي ايران موضع همسويي با دولت آمريكا اتخاذ كند .

معاون حزب دمكرات مسيحي آلمان همچنين افزود : ايران به هيچ وجه حق برخورداري از تسليحات اتمي را ندارد . ايران داراي سلاح اتمي برابر است با فاجعه اي بزرگ براي امنيت و صلح جامعه بشريت .

وي مدعي شد : بايد از تمامي ابزارهاي موجود براي منصرف كردن اين كشور از دستيابي به بمب اتم استفاده كرده و در زمان مقتضي به اعمال فشار و زور نيز متوسل شويم .

" شويبله " با انتقاد از پيشنهاد برلين به منظور مشاركت در تهيه و تصويب قانون اساسي عراق اظهار داشت : عراق در حال حاضر با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند و بي شك تصويب قانون اساسي در اين كشور راهگشاي مشكلات عمده آنها نخواهد بود .

در ادامه اين خبر تاكيد شده كه اين اظهارات در حالي ايراد مي گردد كه دولت ايران در حل ديپلماتيك مناقشه‌ى اتمى با اتحاديه اروپا همگان را به بردبارى فراخوانده است. در همين رابطه سخنگوى وزارت امور خارجه‌ى ايران اظهار داشت كه گفتگوها ميان ايران و نمايندگان سه كشور اتحاديه‌ى اروپا، يعنى بريتانيا، فرانسه و آلمان طبق برنامه پيش مى‌روند و مسئله‌ى غنى‌سازى يكى ‌از موضوعات مورد مذاكره با نمايندگان اين سه كشور است.

به گزارش خبرگزارى آلمان، آصفى اروپايى‌ها را به عدم تسليم در برابرفشارهاى واشنگتن فرا خواند.