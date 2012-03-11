وقوع تصادفات درون شهری در زنجان 44 درصد کاهش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مقصود شمس آذر افزود: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و همکاری خوب مردم در سطح استان زنجان در 11 ماهه سال جاری 44درصد کاهش تصادفات درون شهری بوده است.

وی افزود: استفاده از سیستم های کنترل هوشمند و دستگاههای ثبت سرعت، سبقت و تخلفات ITS در تقاطع ها و خیابان های پر تردد کمک بزرگی به کاهش ترافیک می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان تاکید کرد: هم اکنون در زنجان با اشاره به اینکه بخشی از کار کنترل ترافیک بر عهده پلیس است و پلیس به تنهایی قادر به حل مشکل ترافیک نیست و چون در فعالیت های عمرانی و اصلاح زیرساخت های نقشی ندارند باید سایر ارگان های ذیربط در این زمینه فعالیتی جدی داشته باشند .

سرهنگ شمس آذر، افزود: هدف پلیس اعمال قانون برای کسب در آمد نیست بلکه هدف روان سازی ترافیک برای رفاه حال مشتریان در امور سفرهای درون شهری است و در این راستا از مردم خواست که با پلیس همکاری کنند

جشنواره جابربن حیان در زنجان افتتاح شد

صبح امروز جشنواره جابربن حیان با حضور دانش‌آموزان زنجانی افتتاح شد.

عبدالمجید سربی افزود: جشنواره جابربن حیان یکی از طرح‌هایی است که از سال 89 برگزار شده است و همچنان ادامه دارد و در حال حاضر نیز در جشنواره امسال 3هزار دانش‌آموز حضور دارند.

وی اظهار داشت: در این جشنواره پروژه‌های علمی توسط دانش‌آموزان دوره ابتدایی در قالب آزمایش، مدل و نمایش علمی جهت راهیابی به مرحله کشوری شرکت داده شده است و دانش‌آموزان طرح‌های خود را در قالب 150 اثر در این جشنواره شرکت داده‌اند.

دبیر جشنواره جابر حیان، هدف اصلی این جشنواره را وارد کردن دانش‌آموزان در فضای علمی و در پی آن رسیدن به درجات بالای علمی این نوجوانان عنوان کرد و افزود: از دیگر اهداف این طرح کسب مهارت‌های مختلف از جمله مهارت‌های زندگی، مقابله با مسئله، گردآوری اطلاعات، ایجاد توانایی نتیجه‌گیری در مسائل مختلف برای کودکان و همچنین توانایی صحبت کردن و شرکت در بحث‌های جمعی می‌باشد.

وی مراحل این جشنواره را مقاطع آموزشگاهی، استانی و در آخر مرحله کشوری دانست و گفت:جشنواره جابربن حیان در مقاطع اشاره شده برگزار می‌شود و سعی شده است به مناطق محروم و نیم محروم سهمیه در نظر گرفته شود و اکثر مدارس واقع در مناطق مختلف استان در این جشنواره شرکت کرده‌اند که در صورت برگزیده شدن طرح به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

سربی گفت : 150اثر جشنواره در معرض دید بازدیدکنندگان است .