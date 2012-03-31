الگوهای برتر در نامگذاری کودکان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر ، معمولا در نامگذاری کودکان والدین حساسیت و وسواس خاصی به کار می برنند بطوریکه از چند ماه قبل از تولد فرزندشان سعی می کنند چندین اسم را که به نظرشان مناسب است و دوست دارند را انتخاب کنند.

البته در این میان برخی از خانواده ها بدنبال معنی زیبایی برای اسم فرزند خود هستند و برخی دیگر زیبایی ظاهری اسم را مبنای انتخاب خود قرار می دهند و با توجه به این موارد سازمان ثبت احوال الگوهایی را برای نامگذاری مشخص کرده است..

مدیر ثبت احوال استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در پژوهشهای انجام شده مشخص شده است که 12 الگو در نامگذاری کودکان ایرانی وجود دارد که 1 - اسامی گل ها و گیاهان مانندنسترن ، لادن، شکوفه، صنوبر ، نیلوفر ، نسترن ، سوسن ، لاله، شب بو ، نعنا ، پونه و یاس که این اسامی در دختران مشاهده می شود.

2- اسامی کرات و اجرام آسمانی مانند ستاره ، سیاره ، قمر، ماه، خورشید، پروین ، مشتری ، سهیل، کیوان که این اسامی نیز شامل دختران می شود.

3- اسامی مظاهر طبیعت مانند دریا، ساحل، صحرا، سپیده ، بهار، آفاق ، باران ، شبنم و افق که این اسامی بیشتر در میان دختران مشاهد می شود.

4- اسامی حیوانات زیبا مانند غزل ، آهو و جیران که درمیان دختران و پسران وجود دارد که در دختران فراوانی بیشتری دارد.

5- اسامی پرندگان مانند پرستو ، درنا، چکاوک، طوطی ، طاووس ، عقاب ، شاهین ، شهباز ، فاخته ، مینا ، شباهنگ و پوپک که هم در پسران و هم در مسان دختران از این اسامی استفاده می شود که البته در دختران غالب است.

6 - اسامی موجودات خیالی مانند پری، پریسا، فرشته، حوری،حوریه،حورا، پریا، ملائک که فقط به دختران اختصاص دارد.

7- استعار های اغراق آمیز مانند فتانه، ساحره، افسانه، افسون، شراره، شعله، فریبا، فهام، نایره و هنگامه ، بطوریکه این اسامی فقط درمیان دختران وجود دارد.

8- اصطلاحات ادبی و قالب های شعری مانند غزل، قصیده ، ترانه ساغر ، ساقی ، صراحی، مدیحه، قصه و چکامه که این اسامی نیزبه دختران اختصاص پیدا می کند.

9- نامهای توصیفی مانند دانا، فرزانه ، ادیب، الهام، اعظم، اکرم، سلیم، الهام ، مهسا و عرفان که در میان دختران و پسران مشاهده می شود.

10- نامهای دینی و مذهبی مانند محمد، عیسی، موسی، علی ،حسن، حسین،ابوالفضا، عباس، مریم ، سازا ، خدیجه، هاجر، فاطمه، زهرا و زینب نیز هم در دختران و هم در پسران وجود دارد.

11- اسامی و صفات خداوند مانند رحمان، رحیم، ستار، غفار، غفور، قادر، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالستار، عبدالغفارو عبدالغفور که فقط به پسران اختصاص دادرد.

12- نامهای ملی و باستانی مانند رستم ، کورش ، دیاکو، داریوش ، سهراب ، آرش ، آریا ، آرین ، ماندانا، تهمینه، ارنواز و آپاما که هم در میان دختران و هم در میان پسران مشاهده می شود.

این الگوها نشان می دهد که دختران نسبت به پسران از تنوع و فراوانی بیشتری برای نامگذاری برخوردارند.