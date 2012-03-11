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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

اساتید کتب درسی حوزه‌های علمیه خواهران را ارزیابی می کنند

اساتید کتب درسی حوزه‌های علمیه خواهران را ارزیابی می کنند

کتب درسی حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور از سوی اساتید این حوزه‌ها ارزیابی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور برخی از کتب و جزوات را به لحاظ ساختار، محتوا و سایر مولفه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

براین اساس و برای شناسایی وضعیت موجود کتب درسی، پرسش‌نامه‌هایی به صورت اختصاصی متناسب با کتب مورد نظر،‌ برای اساتید و طلاب طراحی شده تا نظرات پیشنهادی طلاب و اساتید در مورد این کتب جمع‌آوری شود و پس از ملاحظه و تحلیل نتایج، مبنای برنامه‌های درسی آتی قرار گیرد.

این طرح شامل کتب درسی مقطع سطح دو(کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) می‌شود و در راستای اجرای آن تعدادی از مدارس علمیه به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه از سوی اساتید و طلاب آنها تکمیل می‌شود.
 
کتب اختصاص یافته به هریک از مدارس علمیه منتخب در این طرح نیز متفاوت است و هر مدرسه علمیه تعدادی از کتب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
 
این کتاب‌ها شامل درسنامه علم صرف، آموزش عقاید، مفردات قرآن، احکام دختران و کلام جدید ویژه سطح دو و تحریر القواعد الفقهیه و معانی القرآن ویژه مقطع سطح سه می شود.
کد مطلب 1557495

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