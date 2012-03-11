به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامهریزی و ارزیابی آموزشی حوزههای علمیه خواهران کشور برخی از کتب و جزوات را به لحاظ ساختار، محتوا و سایر مولفهها مورد ارزیابی قرار میدهد.
براین اساس و برای شناسایی وضعیت موجود کتب درسی، پرسشنامههایی به صورت اختصاصی متناسب با کتب مورد نظر، برای اساتید و طلاب طراحی شده تا نظرات پیشنهادی طلاب و اساتید در مورد این کتب جمعآوری شود و پس از ملاحظه و تحلیل نتایج، مبنای برنامههای درسی آتی قرار گیرد.
این طرح شامل کتب درسی مقطع سطح دو(کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) میشود و در راستای اجرای آن تعدادی از مدارس علمیه به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه از سوی اساتید و طلاب آنها تکمیل میشود.
کتب اختصاص یافته به هریک از مدارس علمیه منتخب در این طرح نیز متفاوت است و هر مدرسه علمیه تعدادی از کتب را مورد ارزیابی قرار میدهد.
این کتابها شامل درسنامه علم صرف، آموزش عقاید، مفردات قرآن، احکام دختران و کلام جدید ویژه سطح دو و تحریر القواعد الفقهیه و معانی القرآن ویژه مقطع سطح سه می شود.
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