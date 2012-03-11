کشاورزی نظرآباد نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر وثوقی بعد از ظهر دوشنبه پیش از سخنرانی رئیس جمهوری در نظرآباد در جمع مردم اظهار داشت: شهرستان نظرآباد زرخیز و حاصلخیز است این شهرستان قطب کشاورزی است و مردمی که اینجا حضور پیدا کرده اند از طبقه کشاورز و انسانهای خدومی هستند.

وی گفت: موضوع اشتغال از دیگر مطالبات مردم این منطقه است.

وثوقی اظهار داشت: شهرستان نظرآباد بستر مناسبی برای اشتغال دارد و باید مسائلی که بر سر راه اشتغال کندی ایجاد می کنند رفع شود.

حجت الاسلام ناطقی با قدردانی از حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت برای دولت آرزوی توفیق بیشتر خدمت کرد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نیز پیش از سخنرانی رئیس جمهوری اظهار داشت: از حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت در این خطه بسیار قدردانی کرده و باید بگویم اینجا زادگاه عالمان بزرگ و سرزمینی با قدمت فرهنگ و هنر فراوان است.

ابراهیم کسائیان ادامه داد: از خیر و برکات سفر دولت در نظرآباد بهره مند شده ایم، ایجاد بیمارستان 96 تختخوابی، واحدهای مسکن مهر، افزایش 100 درصدی اعتبارات و گازرسانی به تمام روستاها و ...از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی گفت: شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و حضور پرشور در مراسم استقبال نشان از قدردانی مردم از شما و همکاران شما در دولت است.