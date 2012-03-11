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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

امام جمعه نظرآباد:

کشاورزی نظرآباد نیازمند تقویت است

نظرآباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان نظرآباد با برشمردن قابلیتهای کشاورزی این شهرستان گفت: باید توجه ویژه دولت زمینه تبدیل این منطقه به قطب کشاورزی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر وثوقی بعد از ظهر دوشنبه پیش از سخنرانی رئیس جمهوری در نظرآباد در جمع مردم اظهار داشت: شهرستان نظرآباد زرخیز و حاصلخیز است این شهرستان قطب کشاورزی است و مردمی که اینجا حضور پیدا کرده اند از طبقه کشاورز و انسانهای خدومی هستند.

وی گفت: موضوع اشتغال از دیگر مطالبات مردم این منطقه است.

وثوقی اظهار داشت: شهرستان نظرآباد بستر مناسبی برای اشتغال دارد و باید مسائلی که بر سر راه اشتغال کندی ایجاد می کنند رفع شود.

حجت الاسلام  ناطقی با قدردانی از حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت برای دولت آرزوی توفیق بیشتر خدمت کرد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نیز پیش از سخنرانی رئیس جمهوری اظهار داشت: از حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت در این خطه بسیار قدردانی کرده و باید بگویم اینجا زادگاه عالمان بزرگ و سرزمینی با قدمت فرهنگ و هنر فراوان است.

ابراهیم کسائیان ادامه داد: از خیر و برکات سفر دولت در نظرآباد بهره مند شده ایم، ایجاد بیمارستان 96 تختخوابی، واحدهای مسکن مهر، افزایش 100 درصدی اعتبارات و گازرسانی به تمام روستاها و ...از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی گفت: شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و حضور پرشور در مراسم استقبال نشان از قدردانی مردم از شما و همکاران شما در دولت است.

کد مطلب 1557496

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