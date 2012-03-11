طرح ملی نجات آب در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عابدی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح داناب، مشارکت همگانی دانش‌آموزان در فرهنگ‌ سازی و استفاده صحیح از این ثروت الهی و جلوگیری از اسراف آب را خواستار شد.

وی گفت: در هر عرصه ای که ضرورت آن احساس شده است آموزش و پرورش با تمام توان نقش های مهمی ایفا کرده و اکنون پس از توفیقات این دستگاه عظیم تعلیم و تربیت در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی طرح موفق همیار پلیس و امثال آن در طرح داناب به منظور حفظ منابع زیر زمینی و جلوگیری از هدر رفت این نعمت حیاتی وارد میدان شده و به یاری خداوند شاهد موفقیت های بیش از پیش خواهیم بود.

عابدی تصریح کرد: دانش آموزان با حضور فعال در این عرصه باید از درون خانواده ها مانع از اتلاف این سرمایه عظیم شوند و با تذکرات به جا و به موقع در حفظ منابع زیر زمینی با توجه به خطرات جدی کمبود آب در دوران خشکسالی حاکم بر مناطق مختلف استان بکوشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران افزود: طرح داناب به منظور ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب در بین دانش آموزان و اصلاح الگوی مصرف آب در حوزه مصارف خانگی ، کشاورزی و صنعتی اجرا می شود.