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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

مدافع تونسی به تیم راه آهن شهرری پیوست

مدافع تونسی به تیم راه آهن شهرری پیوست

مدافع تیم "کلاب افریکن" تونس با عقد قراردادی تا پایان فصل به عضویت تیم راه آهن شهرری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مدافع 26 ساله که "محمد علی الغرزول" نام دارد با 188 سانتیمتر قد توانایی بازی در پست دفاع را دارد. این مدافع که در فرانسه متولد شده است، سابقه بازی و حضور در تیم‌های سدان و تولوز "ب" را دارد و طی سه سال بازی در تیم سدان (2011 - 2008) 13 بازی برای این تیم انجام داده است.

محمدعلی الغرزول در اردوی تیم راه آهن در امارات در مراحل آماده سازی زردپوشان شرکت کرد و مورد تایید علی دایی قرار گرفت. قرارداد این بازیکن پس از شرکت در تست پزشکی در هیئت فوتبال استان تهران ثبت شد و به محض رسیدن آی تی سی برای تیم دایی بازی خواهد کرد.

تیم راه آهن شهرری در پایان هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 29 امتیاز رتبه پانزدهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.

کد مطلب 1557502

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