ساخت بزرگترین مجموعه فروشگاهی و خدماتی کشور در ری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی گفت: 200 هکتار از بافت فرسوده منطقه 20 در محدوده خیابان فدائیان اسلام به پهنه کار و تجارت تبدیل می شود که بخشی از این پهنه به ساخت بزرگترین مجموعه فروشگاهی و خدماتی کشور اختصاص یافته است.

وی افزود: محدوده 200 هکتاری در خیابان فدائیان اسلام از شمال به بزرگراه آزادگان از شرق به خیابان شهرزاد، ازغرب به بلوار شهدا و از جنوب به بلوار بسیج منتهی می شود.

این مسئول بیان داشت: این محدوده به عنوان ناحیه صنعتی شمال در طرح تفصیلی معرفی شده که موجب تحول اقتصادی برای ساکنان این منطقه خواهد شد.

شهردار منطقه 20 ادامه داد: این مجموعه فروشگاهی به همراه مجتمع ورزشی فرهنگی ویژه جانبازان و معلولان به عنوان مراکز مهم تجاری و ورزشی این محدوده به شمار می آیند.

بهشت زهرا(س) آماده حضور میلیونی مردم در روزهای پایانی سال است

قائم مقام سازمان سازمان بهشت زهرا(س) گفت: بهشت زهرا(س) و گلزار شهدا آماده حضور میلیونی مردم در ایام پایانی به ویژه پنج شنبه و جمعه آخر سال و لحظات سال تحویل است.

کامران زنگیشه افزود: این سازمان از هفته ها قبل با تشکیل ستاد استقبال از بهار تحت عنوان "بهاران با شهدا"، برنامه های وسیعی را برای ایام پایانی سال و لحظه های سال تحویل در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) تدارک دیده است.

وی اظهار داشت: بر اساس هماهنگی بعمل آمده با فرماندهی پلیس راهور ناجا، دو هزار و 500 نفر از نیروهای راهور، مدیریت ترافیکی محوطه 754 هکتاری سازمان بهشت زهرا(س)، حرم مطهر امام(ره) و همه مسیرهای منتهی به آن را در پنج شنبه و جمعه آخر سال به عهده خواهند داشت.

این مسئول ادامه داد: بنرهای اطلاع رسانی در 64 نقطه از سطح شهر و بهشت زهرا(س) نصب و 100 هزار نسخه نقشه تمام رنگی در بین شهروندان و زائران اهل قبور به صورت رایگان توزیع خواهد شد.

وی عنوان کرد: برگزاری آخرین دعای کمیل و ندبه سال 90 به ترتیب در روزهای 25 و 26 اسفندماه در مهدیه شهدا، اهدای گل و گلدان و پیام تبریک به خانواده های معظم شهدا و گلباران آرامگاه 400 شهید گمنام از برنامه های ایام پایانی سال خواهد بود.

سرپرست ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) ری معرفی شد

سرهنگ پاسدار "غلامرضا بوربور" جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با حفظ سمت به عنوان سرپرست ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) شهرری معرفی شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا(ع) در مراسم تودیع و معارفه سرپرست ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: سرهنگ علی سالم، فرمانده سابق سپاه ری حضور مؤثر و تلاشهای جهادی در سمت خود داشته است.

حجت الاسلام نعمت الله فخری افزود: بنا به فرمایش امام راحل باید کاری کرد که بماند نه اینکه کاری انجام داد تا بماند.

چهارمین دوره لیگ تکواندو شهرری پایان یافت

رئیس هیئت تکواندو شهرری گفت: چهارمین دوره لیگ تکواندو شهرری در دو رده سنی خردسالان(جام غنچه ها) و نوجوانان(جام آینده سازان) با شناخت تیمهای برتر به کار خود پایان داد.

غلامرضا عزیزی افزود: هفته پایانی این رقابتها در سالن مهروز ساعی با حضور مسئولان و ورزش دوستان شهرری برگزار شد.

وی بیان داشت: در لیگ خردسالان 14 تیم و نوجوانان نیز 10 تیم حضور داشتند که مسابقات خود را به صورت دوره ای برگزار کردند.

این مسئول ادامه داد: در لیگ خردسالان تیمهای رعد پدافند خاتم الانبیا با 37 امتیاز، رعد پشتیبانی مرکز پداجا با 34 امتیاز و آسمان کانتین با 32 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

عزیزی یادآورشد: درلیگ نوجوانان نیز تیمهای شهید کبکانیان با 25 امتیاز، شهدای خاورشهر با 20 امتیاز و مدرسه تکواندو نریمانی با 17 امتیاز به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.