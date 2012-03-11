ادامه مخالفتها با نظام فدرالی/ مواضع ایتالیا و تونس درباره خودمختاری برقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "محمد الحریزی" سخنگوی شورای انتقالی لیبی گفت : شرایط اقلیم کردستان عراق به هیچ وجه قابل مقایسه با منطقه "برقه" در لیبی نیست.

وی افزود: اختلاف زبانی و نژادی که در کردستان عراق وجود دارد در منطقه برقه لیبی مشاهده نمی شود و وجه تمایزی میان این منطقه و دیگر مناطق لیبی وجود ندارد.

الحزیری بیان کرد: مردم لیبی در آینده، شیوه حکومت را لیبی انتخاب خواهند کرد و اینکه منطقه ای به بهانه اینکه به حاشیه رانده شده است اعلام خودمختاری کند قابل قبول نیست.

وی گفت : ما نمی خواهیم که داستان اختلاف نظرهای سیاسی و مشکلات مربوط به منابع نفتی در لیبی تکرار شود زیرا مناطق مشکل ساز در لیبی وجود ندارد.

وی درباره موضع گیری "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی و به کارگیری زور علیه ایجاد مناطق فدرالی اظهار داشت : منظور عبدالجلیل به کارگیری سلاح نبوده است، بلکه مقصود، روی آوردن به قدرت قانون بوده است.

شایان ذکر است تعدادی از رهبران سیاسی و قبیله ای سه شنبه گذشته طی تجمعی در شهر بنغازی منطقه برقه را منطقه فدرالی اعلام کردند.سند آنها در این باره، قانون اساسی سال 1951 لیبی بود.

از سوی دیگر منابع لیبیایی اعلام کردند که تونس در پی مشارکت سرکنسول خود در تجمع مربوط به اعلام نظام فدرالی در منطقه برقه، وی را فرا خوانده است.

منابع مذکور بیان کردند: طرف تونسی تاسف خود را از حضور سرکنسول خود در این مراسم ابراز داشته و آن را غیر عمدی توصیف کرده است.

این منابع همچنین اعلام کردند: سفیر ایتالیا در لیبی نیز از مشارکت برخی اعضای سفارت در این مراسم ابراز تاسف کرده است.

منابع مذکور بیان کردند: سفیر ایتالیا حضور برخی اعضای سفارت کشورش در مراسم اعلام خودمختاری منطقه برقه را غیر عمدی دانسته است و بر حمایت رم از وحدت لیبی و مخالفت با تجزیه آن تاکید کرده است.