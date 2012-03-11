سهمیه امریه سربازی دانشگاه شریف از میان فارغ التحصیلان نخبه

به گزارش خبرنگار مهر، تخصیص سهمیه امریه سال 91 برای تعداد 24 نفر از فارغ التحصیلان نخبه پس از طی دوره آموزشی انجام می گیرد.

این سهمیه از طریق امریه سربازی پس از طی دوره آموزشی و اعزام در تاریخ های 2 اردیبهشت 91، 2 تیر 91 و 2 شهریور 91 اختصاص یافته است.

سهمیه امریه برای هر کدام از دانشکده های عمران، مهندسی شیمی و نفت، مدیریت و اقتصاد، کامپیوتر، مهندسی و علم مواد، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، شیمی، فیزیک، علوم ریاضی، مهندسی صنایع، مهندسی انرژی و مهندسی هوافضا یک نفر است.

این سهمیه برای معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (جهت مراکز آموزشی) سه نفر، معاونت پژوهش و فناوری ( جهت پژوهشکده ها) سه نفر، معاونت امور دانشجویی یک نفر، معاونت امور فرهنگی یک نفر و ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سه نفر است.

افراد متقاضی می توانند جهت تکمیل فرم و تسلیم مدارک به واحدهای مورد نظر مراجعه کنند. داوطلبان باید دارای برگ اعزام بدون مهر غیبت بوده و آمادگی اعزام در تاریخ های ابلاغی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا را دارا، باشند.

گزینش نهایی بر اساس مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت تاهل و احراز صلاحیت عمومی داوطلبان صورت خواهد گرفت.