آماده سازی شمال شرق تهران برای ورود مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن کریمیان با اعلام این خبر و با بیان اینکه ویژه برنامه های پیش بینی شده امسال برای مسافران نوروزی با سالهای قبل متفاوت خواهد بود افزود: به منظور استقبال از مسافران نوروزی و فراهم نمودن ساعات خوش برای خانواده های آنان بویژه کودکان و نوجوانان، تمهیدات ویژه ای توسط این منطقه در ورودی شمال شرق تهران بزرگراه شهید بابایی بعد از خروجی آزاد راه پردیس جانمایی شده است.

وی افزود: در این طر ح 14 روزه که از 29 اسفند ماه جاری آغاز و تا 14 فروردین سال 91 ادامه خواهد داشت، مجموعه فرهنگی، تفریحی و خدماتی در فضایی به مساحت 3500 متر مربع برای مسافران جانمایی شده است تا ضمن پذیرایی و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی، نیازهای ضروری مسافران در این مکان تفریحی و خدماتی تامین شد.

کریمیان افزود: به منظور معرفی مکانهای زیارتی، تفریحی و تاریخی شهر تهران، نقشه تهران و ایرانگردی شامل نقشه های چاپی آماده شده در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

شهردار منطقه چهار اضافه کرد: در این فضای 3500 متر مربعی ضمن برپایی غرفه های نقاشی کودک، قرآن بخوانید عیدی بگیرید ، پخش موسیقی شاد و سنتی، ایستگاه دایمی ورزش و سلامت شامل ست های ورزشی و میزهای پینگ پنگ از دیگر برنامه های شهرداری منطقه 4 در نوروز 91 خواهد بود.

کریمیان با اشاره به سایر امکانات رفاهی این مکان تفریحی گفت: نصب آلاچیق، ایجاد فضای آبخوری، سرویسهای بهداشتی و ارایه واکس رایگان توسط دستگاههای واکس زن برقی و سالن غذا خوری کاملا بهداشتی از دیگر امکانات این مجموعه تفریحی است.

وی خاطر نشان کرد: ارایه خدمات آی تی، برپایی نمایشگاه عکس، تعبیه مکان شارژ موبایل، غرفه اطلاع رسانی از من بپرسید و طراحی و اجرای سفره هفت سین روی تپه مشرف به بزرگراه دماوند و شهید بابایی از دیگر اقداماتی است که در تعطیلات نوروزی برای مسافران پیش بینی شده است.