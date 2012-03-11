نشست "حافظ در آن سوی مرزها" در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه بعد از ظهر یکشنبه به همت قطب علمی «پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس ـ دانشگاه شیراز» در محل سالن همایشهای مرکز اسناد و کتابخانه‌ی ملی فارس برگزار شد.

در این نشست که به بررسی نقش و تاثیر حافظ بر ادبیات غرب و آمریکا اختصاص داشت، کاووس حسن‌لی مدیر قطب علمی «پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس ـ دانشگاه شیراز»، پس از خوش‌آمدگویی به میهمانان، ضمن تشریح اهداف برگزارکنندگان برنامه بر ضرورت و اهمیت شناخت حافظ در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

همچنین در این مراسم اسماعیل آذر طی سخنانی گفت: اروپائیان از نیمه‌ دوم قرن پانزدهم با مردم خاورزمین آشنا شدند.

وی با اشاره به اینکه با ترجمه‌ کتاب التجارب رازی توسط کنستانتین آفریقایی، نهضت ترجمه آغاز شد، افزود: در قرن دوازدهم هم کلیله و دمنه توسط امیراوژن ترجمه و به تدریج راه مستشرقین به ایران باز شد.

آذر ادامه داد: دولا کوراوا، آنتوان گالان و سپس تاورنیه، شاردن و رافائل دمانس به ایران آمدند، روسو، منتسکیو، ولتر و دیدرو سفرنامه‌های خیالی راجع به شرق نوشتند. پیترو دولاواله، آدام اولئاریوس، ژان باتیست و کمپفر نیز از ایران دیدن کردند و اطلاعاتی از ایران و شاعران ایرانی در اختیار مردم اروپا قرار دادند.

نویسنده‌ کتاب «حافظ در آن سوی مرزها» تصریح کرد: دولاواله در زمان شاه عباس کبیر به ایران آمد و اطلاعاتی راجع به حافظ ارائه کرد. آنجلو میـکله پیه مونتره نسخه‌های خطی حافظ را معرفی کرد. سر ویلیام جونز به فرمان پادشاه دانمارک سرگذشت نادرشاه را نوشت و 13 غزل از حافظ را در انتهای آن چاپ کرد. بعد از جونز، کنت رویچکس، ترجمه‌ای از چند غزل حافظ به دست داد. در لندن ریچاردسون، منتخبی از غزل‌های حافظ را در سال 1774 منتشر کرد. در همین روزگار پلاتن کتابی با نام آئینه‌ی حافظ نوشت.

وی افزود: تئوفیل گوتیه، شاعر فرانسوی در کتابی به نام «میناها و حکاکی‌ها» از شعر حافظ یاد کرد. اندره ژید بارها حافظ را ستود و از تفکر او بهره گرفت.

آذر عنوان کرد: در فرانسه ویکتورهوگو گفته بود "ای کاش من چشم در شیراز به دنیا می‌گشودم" و ماتیو دونوای، بانوی فرانسوی، آرزویش این بود که مزار حافظ را زیارت کند و چون نتوانست، عمارتی به شکل آرامگاه حافظ در خانه‌ خود بنا کرد.

نویسنده‌ کتاب حافظ در آن سوی مرزها تصریح کرد: درآمریکا والف رادوامرسون نهضت تعالی‌گری (Transcendentalism)را به راه انداخت. هسته‌ تفکر مرکزی این نهضت از حافظ بود. درسال 1844 امرسون به اروپا آمد و با حافظ آشنا شد. مکتب تعالی‌گری ممزوجی بود از تصوف ایرانی، هندوئیسم، بودائیسم، عرفان شرق و اشراق.

آذر اضافه کرد: در این مکتب الاهیت و معنویت حضور ملموس داشت. امرسون بر شاعرانی چون والت ویتمن و امیلی دیکسون تاثیر گذاشت. نتیجه نهایی این که آلمان‌ها پیش از کشورهای دیگر و بیش از دیگران با حافظ انس گرفتند.

کتاب حافظ در آن سوی مرزها (پژوهشی در ادبیات تطبیقی)، تالیف دکتر اسماعیل آذر و به اهتمام مریم برزگر، به استعداد حدود 400 صفحه در زمستان سال 1390 توسط انتشارات سخن به چاپ رسید.