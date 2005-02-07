بيش از 18 هزار مبلغ در محرم به مناطق مختلف كشور اعزام مي شوند

حجت الاسلام سيد مهدي مجيدي ، معاون اداره كل امور مبلغين و مساجد سازمان تبليغات اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : از اين ميان بيش از 5 هزار مبلغ از دفتر تبليغات حوزه علميه قم اعزام خواهند شد و نزديك به 12 هزار مبلغ نيز بومي استان ها خواهند بود .

حجت الاسلام مجيدي ، بيان عظمت عاشورا، فلسفه نهضت عاشورا و ارائه آگاهي هاي لازم در مورد ديگر موضوعات مرتبط با اين ماه ، به اقشار مختلف مردم را از مسئوليت هاي اصلي اين مبلغان اعزامي اعلام كرد و گفت : كوله بار سنگين تبليغ دين و آگاهي بخشي در زمينه معارف اسلامي همواره بر عهده مبلغان بوده است كه مسئوليت ويژه اي در قبال هدايت مردم بر عهده داشته و دارند .

معاون اداره كل امور مبلغين سازمان تبليغات اسلامي با اعلام اين كه مبلغان فوق ، پيش از اعزام دوره كوتاه مدت آموزشي را طي مي كنند ، گفت : كتابي با عنوان "ره توشه" نيز در اختيار آنها قرار خواهد گرفته تا به طور دقيق و كامل نسبت به رسالت خود و همچنين چگونگي فعاليت در اين زمينه آگاهي كسب كرده موفق عمل كنند .

وي با اعلام اين كه پرداختن به موضوعات روز جامعه نيز از ديگر مباحث طرح شده از سوي مبلغان اعزامي خواهد بود ، افزود : آگاهي بخشي عمومي نسبت به توطئه هاي دشمنان و موضوعاتي چون بحث عراق ، مسائل هسته اي ايران و اهداف و دستاوردهاي انقلاب اسلامي از جمله موضوعاتي است كه مبلغان علاوه بر مسائل مربوط به محرم و عاشورا ، به آنها نيز خواهند پرداخت .

حجت الاسلام مجيدي با اشاره به اين كه به طور تقريب تمام استان هاي كشور براي مبلغ اعزامي اعلام نياز كرده اند ، گفت : اين نياز از 100 تا 400 مبلغ است و تنها استان هايي چون قم ، خراسان ، فارس و اصفهان كه خود از وجود حوزه علميه بهره مند هستند ، نياز چنداني به مبلغ اعزامي ندارند .

معاون اداره كل امور مبلغين سازمان تبليغات اسلامي گفت : عمده فعاليت مبلغين اعزامي دهه اول محرم ودهه سوم ماه صفر است و در ديگر ايام محرم و صفر فعاليت آنها محدود خواهد شد .

بر اساس طرحي كه از سال 1369 اجرا مي شود ، در مناسبتهاي خاصي كه نياز به حضور روحانيان مطلع وآگاه بسيار ضروري به نظر مي رسد ، از روحانيون دعوت مي شود به مناطق مورد نيازي كه روحاني ندارند رفته و در آن دوره خاص ، نظير دهه فجر، ايام ارتحال امام خميني (ره) ، محرم ، رمضان و هفته ولايت ، رسالت هاي خود را درجهت ارائه آگاهي هاي لازم و رفع نيازهاي عمومي ، به انجام رسانند .