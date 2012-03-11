انرژی هسته ای نقش عمده ای در تامین انرژی کشورها دارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ عزیزالله سیفی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در دانشگاه یزد با بیان اینکه هر کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی باید از تمام منابع انرژی استفاده کند، اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی جهان، ازدیاد جمعیت همچنین رسیدن به یک توسعه پایدار باید از انرژی هسته ای به عنوان مهمترین گزینه در تأمین انرژی کشورها استفاده کرد.

فرماندار یزد با تاکید بر اهمیت انرژی هسته ای در جهان امروز عنوان کرد: با پیدایش علوم جدید در جهان و پیشرفت زیربنای تکنولوژی علمی و دانشگاهی، انرژی هسته ای صدها نوع کاربرد متنوع در زندگی روزمره مردم خواهد داشت.

سیفی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران امروز توانسته با اتکا به نیروی جوانان خود مرز تحریم ها و تهدیدها را بشکند و به موفقیت های بزرگ دست یابد، افزود: دستیابی به نسل جدید راکتورهای هسته ای توسط جوانان این مرز و بوم باعث خواهد شد تا عمر منابع انرژی هسته ای از صد سال و هزاران سال افزایش یابد.

وی اظهار داشت: دنیای غرب و استکبار در صدد است با مانع تراشی و تحریم و تهدید فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران را تعلیق کند که با مواضع شجاعانه مسئولان نظام این نقشه ها برملا شده است و ایران اسلامی امروز در زمره کشورهای دارای صنعت هسته ای قرار گرفته است.