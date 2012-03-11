شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس امروز یکشنبه 33 واحد رشد کرد و به رقم 25 هزار و 491 واحد رسید. شاخص صنعت نیز رشدی 65 واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 33 و 3 واحد بالا رفتند. این در حالی بود که شاخص 50 شرکت فعال‌تر 4 واحد افت را شاهد بود.

فولاد مبارکه، توسعه معادن و فلزات، سایپا، گل گهر و ایران خودرو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند، این در حالی بود که نمادهای بانک پارسیان، پتروشیمی خارک، بانک کارآفرین، بانک سینا و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند و از رشد بیشتر ان جلوگیری کردند.

معامله گران تالار شیشه ای امروز 366 میلیون و 627 هزار و 133 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یکهزار و 280 میلیارد و 320 میلیون و 239 هزار ریال را در 22 هزار و 667 نوبت معاملاتی دادوستد کردند.