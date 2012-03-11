45 درصد جمعیت مازندران از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان طهماسبی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح ملی دانش آموزی نجات آب در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی دخترانه بنت الهدی صدر افزود: این طرح با هدف آگاه سازی، آموزش و ارتقا فرهنگ عمومی به ویژه دانش آموزان در مورد منابع، چگونگی مصرف و چالش آب اجرا شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد مسئولیت، حساسیت و تربیت نیروهای مورد نیاز، بهبود کمی و کیفی منابع آب استان از طریق ارتقا فرهنگ عمومی از اهداف طرح است، اظهار داشت: مدیریت آب مشکلی است که تمام کشورها را با چالش روبرو کرده است که در قالب یک مشکل اجتماعی خود را نشان داده است.

طهماسبی با اشاره به فعالیت 6 هزار نفر در صنعت آب و برق افرود: با مشارکت 120هزار دانش آموز مازندرانی در آینده نزدیک شاهد موفقیتهایی در راستای حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی و مصرف بهینه آب خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه 85 درصد محصولات کشاورزی در کشور با آب تامین می شود و حداقل سه برابر تولید به آب نیازمندیم،تصریح کرد: تعداد سدهای در دست بهره برداری به 10 سد افزایش یافت.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب تنها 19 سد در کشور وجود داشت یادآور شد: تعداد سدهای کشور بعد از پیروزی انقلاب به 400 سد رسیده است.

طهماسبی ادامه داد: علیرغم اینکه سال کم آبی را پشت سر گذاشته ایم اما 40 هزارتن برنج اضافه تولید داشتیم.

وی افزود: با احتساب آبهای زیر زمینی و سطحی میزان آب استان 6 میلیون مترمکعب بوده که حدود درصد آبهای موجود در مازندران است.

طهماسبی گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا پنج سال آینده30 درصد جمعیت استان از آب های سطحی استفاده خواهند کرد.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود در 8 سال آینده 45 درصد جمعیت استان از آبهای زیرزمینی استفاده کنند.