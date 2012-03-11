مرغ منجمد به جای مرغ گرم در نمایشگاه بهاره قم توزیع نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدی چهر در رابطه با خبر خبرگزاری مهر، با عنوان "جلوگیری از عرضه مرغ منجمد به جای مرغ گرم در نمایشگاه بهاره قم" اعلام کرد: حتی یک مرغ منجمد به جای مرغ گرم در نمایشگاه بهاره قم توزیع نشده است.



معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به حضور مداوم بازرسان این سازمان در نمایشگاه و نظارت کامل بر عملکرد غرفه‌های عرضه کالا افزود: روز جمعه یکی از غرفه‌های عرضه محصولات پروتئینی قصد توزیع مرغ با آرم یکی از شرکت‌های گوشتی قم، زیر قیمت بازار را داشت که با توجه به مشکوک بودن محموله فوق از توزیع آن جلوگیری و از اداره کل دامپزشکی خواسته شد موضوع را بررسی نماید.



محمدی چهر افزود: در این مرحله و پس از اعلام بازرسان این سازمان ناظران اداره کل دامپزشکی در محل حاضر و بعد از بررسی کارشناسی مرغ‌ها را دیفراست شده و غیر قابل مصرف اعلام کرد که متعاقبا مرغ‌ها جمع آوری و معدوم شد.



وی با تاکید بر نظارت مستقیم اداره کل دامپزشکی بر عرضه گوشت و مرغ افزود: متأسفانه محموله کشف شده با آرم شرکتی بوده که پروانه بهداشتی داشته و دامپزشک مقیم در محل تولید آن حضور دارد و بدون مجوز وی هیچ محموله‌ای از آن شرکت خارج نمی‌شود.



معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با حضور به موقع بازرسان این سازمان حتی یک گرم از محموله مذکور به شهروندان عرضه نشده و خبر منتشر شده مبنی بر توزیع مرغ منجمد به جای مرغ گرم صحت ندارد.



محمدی چهر افزود: امیدواریم دستگاه‌های نظارتی به جای کم کاری و منتسب نمودن فعالیت سایر دستگاه‌ها به خود به وظایف خویش بهتر عمل نمایند، که اگر این عمل انجام می‌شد به این محموله هیچگاه مجوز خروج از شرکت تولید کننده داده نمی‌شد.



وی در پایان مجددا یادآوری کرد بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در تمام ساعات فعالیت نمایشگاه‌های بهاره در محل حضور فعال دارند و بر عملکرد غرفه‌ها نظارت کامل به عمل میاید و با کوچکترین تخلف با شدت و قاطعیت برخورد می‌شود.



به گزارش خبرگزاری مهر، خبر توزیع مرغ منجمد به جای مرغ گرم در نمایشگاه بهاره قم در گفتگوی مدیرکل دامپزشکی قم با خبرنگار مهر بیان شده است و در این خبر تأکید شده بود که از توزیع این مرغ ها در نمایشگاه جلوگیری به عمل آمده است.

