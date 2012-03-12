مزایای استفاده از فناوری در مدرسه/ گرایشهای یادگیری آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، موسس بنیاد بیل و ملیندا گیتس در سایت شخصی خود با عنوان "یادداشتهای گیتس" (the gates notes) در خصوص نقش فناوری در توسعه روشهای نوین آموزش نوشت:

"من بسیار خوش شانس بودم که در دوران تحصیل آموزگارانی داشتم که دانش آموزان خود را تشویق می کردند فضاهایی از یادگیری را اکتشاف کنند که درباره اش کنجکاو بودند. آزاد بودن برای آزمایش کردن چیزها به من اجازه داد که عشق به رایانه ها را در وجود خود توسعه دهم و سرانجام این یادگیری من و همشاگردی ام، پل آلن را به سوی تاسیس مایکروسافت سوق داد."

بنیانگذار غول نرم افزاری دنیا در مقاله خود ادامه داد: "همانطور که به تازگی در کنفرانس سالانه انجمن ملی مدارس مستقل به مدیران مدارس گفتم، تجربه شخصی ام در مدرسه یکی از دلایلی است که سبب شد من شیفته کارم شوم. به باور من ما معلمان خوب بسیار زیادی داریم که اگر بتوانیم آنها را شناسایی، میزان اثربخشی تدریس آنها را اندازه گیری کرده و به آموزگاران در بهتر شدن و عالی شدن کمک کنیم می توانند معلمان بزرگی شوند. همچنین معتقدم که فناوری می تواند به معلمان برای اینکه موثرتر باشند و یادگیری را جالب تر کنند کمک کند."

بیل گیتس به همراه همسرش ملیندا در هند در طرح فراگیری آموزش

بیل گیتس نوشت: "یکی از شاخصهای مهم استفاده از فناوری در مدارس این است که چند دانش آموز در یک کلاس آنلاین ثبت نام می کنند. بررسیها نشان می دهد که تعداد دانش آموزان کلاسهای آنلاین از 45 هزار دانش آموز در سال 2000 به 3 میلیون در سال 2009 افزایش یافته است. نتایج مطالعه اخیری که وزارت آموزش آمریکا انجام داده حاکی از آن است که "یادگیری ممزوج" (ترکیبی از یادگیری آنلاین و تدریس در کلاس درس) بازده دانش آموزان را 14 درصد افزایش می دهد. این آمار و ارقام به تحقیقات بیشتری نیاز دارند اما می توانند نشانه های دلگرم کننده ای باشند."

رئیس بنیاد بیل و ملیندا گیتس در یادداشت خود افزود: "بسیار جالب است بدانید که تعداد توسعه دهندگان سیستمهای یادگیری آنلاین در فضاهایی چون برنامه های جانبی یادگیری موبایل و کتاب الکترونیک رو به رشد است و آموزگاران روز به روز بیشتر به استفاده از یادگیری ممزوج در کلاسهای درس خود تمایل پیدا می کنند."

افزایش سرمایه گذاری یادگیری آنلاین (درج در سایت یادداشتهای بیل گیتس)

به اعتقاد گیتس، چهار گرایش کلیدی در یادگیری آنلاین وجود دارد که عبارتند از:

1- ایجاد روشهای سرگرم کننده تر و تعاملی تر یادگیری نسبت به کتابهای درسی سنتی

2- استفاده از اینترنت برای یافتن کلاسهای درس موثر معلمان بزرگ

3- شبکه های اجتماعی نیز که امروز به سرعت رو به رشد هستند می توانند از پتانسیل بالایی برای افزایش همکاری میان معلمان و دانش آموزان و پیگیری و دنبال کردن مباحث داخل کلاس در درون دنیای مجازی برخوردار باشند

4- انواع جدیدی از یادگیری شخصی شده با کمک بازیهای رایانه ای و سایر ابزارها می توانند به دانش آموزان و آموزگاران در زمان واقعی یک بازخورد مهم را ارائه کنند

معلمان در 60 درصد از زمان تدریس از منابع خود استفاده می کنند (درج در سایت یادداشهای بیل گیتس)

بنیانگذار مایکروسافت در پایان مقاله خود نوشت: "اگر معلمان بخواهند منابع درست تدریس را پیدا کنند واقعاً هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. از هم اکنون تا یک دهه بعد، یافتن و استفاده از بهترین محتوا و فناوری به همان اندازه بازکردن یک کتاب متنی طبیعی خواهد بود. تبلتها و دسترسی به سرعت بالای اینترنت همه گیر خواهد شد. هر دانش آموز می تواند یک نقشه یادگیری داشته باشد، چارتهای درسی خود را بنابر علایق خود انتخاب کند و مسیر یادگیری را در داخل و خارج از کلاس درس دنبال کند."