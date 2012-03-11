21 پژوهشگر برتر شرکت نفت و گاز گچساران تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: مقایسه اجمالی بین آنچه قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و امروز پس از سی و سه سال از آن رویداد تاریخی شاهد آن هستیم، گویای این واقعیت غرور‌آفرین است که پس از انقلاب، ایران اسلامی رشد چشمگیری در توسعه علمی داشته است.

اکبر نیکزاد با بیان اینکه، نبوغ ایرانی در سراسر دنیا زبانزد است، اظهار داشت: آنچه این نبوغ ذاتی و بالقوه را فعلیت می بخشد توجهی است که مسئولان و دولتمردان این نظام به امر پژوهش داشته‌اند.

وی عنوان کرد: پیشرفت‌های چشمگیر و خیره‌ کننده در علوم مهندسی، هوا‌فضا، علوم پزشکی ، سلول‌های بنیادی و نظامی و سرآمد آن در علوم هسته‌ای امروز همه جهانیان را به تحسین و تعظیم در برابر این نبوغ واداشته است.

استاندار با اشاره به تلاش دشمنان نظام برای مقابله با پیشرفت‌های علمی ایران، افزود: دشمنان انقلاب با درک کامل این توانایی و اینکه پیامد آن حذف سلطه گران از گردونه قدرت است، راه چاره را در ترور دانشمندان این نهضت عظیم الهی یافته‌اند.

وی با بیان اینکه، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ایران به خیال باطل خود می‌خواهند با حذف فیزیکی سرمایه‌های علم و دانش، زنجیره پیشرفت علمی کشور را بشکنند، بیان داشت: دشمنان نظام الهی ایران غافل از آن هستند که ملت ما در ده‌ها آزمون به مراتب دشوارتر سربلند و سرافراز بیرون آمده‌اند.

نیکزاد گفت: ملت با بصیرت ایران اسلامی با رهبری پیامبرگونه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همت و غیرت ملت فهیم و دولت خدوم همه توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

وی تصریح کرد: امروزه صنعت حیاتی نفت به مدد الهی و هوش سرشار کارکنان متعهد و متخصص خود به یکی از قطب‌های صدور دانش فنی تبدیل شده است و بر تارک صنعت دنیا چون نگینی می‌درخشد.

استاندار یادآور شد: نقشی که کارکنان شرکت نفت در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگی داشته و دارند بر هیچکس پوشیده نیست و به عنوان سندی ماندگار و افتخار آمیز در دفتر تاریخ ثبت و ضبط است.

نیکزاد با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در راستای توجه به مسائل علمی و پژوهشی در کنار تولید نفت و تجلیل از پژوهشگران نفت گچساران، استمرار این حرکت‌های مهم و مؤثر را خواستار شد.