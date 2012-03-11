300 نفر در انجمنهای اولیا و مربیان میاندرود عضویت دارند

زین العابدین نوکنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن اولیا و مربیان بازوی توانمند در اجرای طرح های آموزش و پرورش هستند.

مدیر آموزش و پرورش میاندرود بیان داشت: حضور انجمن اولیا و مربیان در مدارس بیانگر توجه آن ها به وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندانشان است.

وی با بیان اینکه با حضور فعال این انجمن نظام آموزش و پرورش به رشد و تعالی خواهد رسید اظهار داشت: این نهاد بطور کامل مردمی و قوی است و کارش ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش و تعلیم و تربیت است.

مدیر آموزش و پرورش میاندرود ادامه داد: مدارسی که انجمن اولیا و مربیان قوی و فعال دارند در حقیقت ارتباط آنها با جامعه بسیار قوی تر از مدارسی است که این انجمن را ضعیف تر در اختیار دارند.

نوکنده با اشاره به فعالیت بیش از 300 عضو انجمن اولیا در 90 مدرسه این شهرستان تصریح کرد: انجمن اولیا یار و یاور مسئولان مدارس هستند و انتظار این است که این نهاد مردمی دوشا دوش و همراه با مسئولان و معلمان مدارس برای پیشبرد اهداف متعالی آموزش فرزندان این مرزو بوم گام بردارند.

وی اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقش اولیاء به طور حقیقی ودقیق دیده شده است و خود این امر بیانگر اهمیت بالای این نهاد ارزشی است.