محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیدار برای هر دو تیم بسیار سخت است اما تراکتورسازی با آرامش، اطمینان کامل و اعتماد به توانایی نفراتش در این مسابقه برای رسیدن به حداکثر امتیاز به میدان می‌رود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است دو تیم در این دیدار بااحتیاط بازی کنند، افزود: قطعا پیروزی در این بازی فاصله امتیاز تراکتورسازی با سپاهان صدرنشین را کاهش می‌دهد و همین انگیزه به موفقیت بیشترمان در این بازی کمک می‌کند. همچنین نباید حریف را دستکم بگیریم زیرا آنها قهرمان دو دوره لیگ و صدرنشین این جام هستند و با تمام توان برابرشان به میدان می‌رویم.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در مورد انتظارش از داور این بازی تاکید کرد: پس از اشتباهات محسن ترکی در بازی تراکتورسازی - استقلال، امیدوارم کمیته داوران با دقت نظر بیشتر اجازه ندهند، این اشتباهات دوباره تکرار شود. قطعا اگر داوری منصفانه برای همه تیم‌ها باشد، سطح مسابقات بالاتر می‌رود. ضمن اینکه امیدواریم مظفری‌زاده هم در این دیدار عملکرد خوبی داشته باشد.

جعفری اضافه کرد: پیروزی در این بازی، تعیین کننده روند آینده ما در مسابقات باقیمانده لیگ است، گرچه درصورت بدست نیامدن نتیجه لازم در این بازی، ما را از رسیدن به موفقیت‌های بعدی مایوس نمی‌کند. البته تلاش‌مان این است در هشت بازی آینده حداکثر امتیازها را کسب کنیم.

وی در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال هم خاطرنشان کرد: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، کاملا قانونی بود، کار تمام شده است و باید به نظرات مجمع احترام گذاشت. اگر مسائل قانونی هم وجود داشت، بهتر بود قبل از انتخابات آن را مطرح می‌کردند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان گفت: امروز بیان مطالبی در مورد کفاشیان و سایر اعضای جدید فدراسیون باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد. بنده اطمینان دارم با درایتی که از محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و سراغ دارم، این مسئله با تدابیری خاص برطرف شده تا نه فوتبال آسیب ببیند و نه اذهان مردم به خاطر تعلیق فوتبال در نگرانی بماند.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان از هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود.