به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر صبح امروز یکشنبه در دفتر آیت اللهی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با حضور علی کفاشیان، آیت اللهی، محمدنبی، بهروان، کاظمی، شهبازی، ساکت، عسگری، حاج جعفری، دهکردی و ابرقویی نژاد برگزار شد. براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این نشست موارد زیر به تصویب اعضا رسید:

1- درخواست باشگاه‌های پرسپولیس و سپاهان برای تعویق دیدارشان در رقابت‌های لیگ برتر در تاریخ 27 اسفند 90 مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی در نهایت به دلیل تقویم فشرده رقابت‌های فوتبال ملی باشگاهی در سال 91 موافقت اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ قرار نگرفت.

2- فینال جام حذفی در ورزشگاه حافظیه شیراز و در زمان و مکان اعلام شده برگزار می‌شود و قرار شد تدابیر لازم برای برگزاری هر چه بهتر این دیدار اندیشیده شود. ضمن اینکه حسین عسگری به نمایندگی از سازمان لیگ به شیراز سفر خواهد کرد تا از نزدیک بازدید و بازرسی لازم را انجام دهد.

3- مقرر شد درباره مجوز حرفه‌ای شدن در سال 2013 طبق دستور اکید رئیس فدراسیون اقدامات لازم انجام شود و بازدیدها از سوی هیئت اعزامی از فدراسیون فوتبال از استان فارس آغاز شود تا مذاکرات لازم با مسئولان استانی در زمینه کارهای زیرساختی در دستور کار قرار گیرد.

4- در این نشست اعضا به اتفاق بر برنامه ریزی منظم لیگ در فصل آینده و همچنین تاریخ پایانی لیگ برتر یعنی 22 اردیبهشت 91 بر اساس تاکیدات "کارلوس کی‌روش" تاکید کردند.

5- در نهایت مقرر شد سازمان لیگ تا پایان لیگ یازدهم با سرپرستی ادامه یابد و سپس در شروع لیگ برتر دوازدهم رئیس جدید تعیین شود.