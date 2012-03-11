به گزارش خبرنگار مهر، عسکر جلالیان ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مرکز رشد فناور شهرستان کنگان اظهار داشت: ملت بزرگ ایران حضوری پرشور و حماسی در انتخابات داشتند و برگ زرین دیگری در افتخارات ملت ایران ثبت شد.

وی به افتخارات ایران اسلامی در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا توسط جوانان نخبه ایرانی نقطه کوچکی از توان بالای دانشمندان جوان کشور دارد.

عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس به راه‌اندازی هفت مرکز دانشگاهی در حوزه جنوب استان و دریافت مجوز 12 مرکز دانشگاهی دیگر در شهرستان‌های کنگان، جم و عسلویه اشاره کرد و گفت: دانشکده نفت و گاز، دانشکده ، واحد بین الملل خلیج فارس، شاخه واحد علوم واحد تحقیقات دانشگاه آزاد و . . . از جمله این واحدهای دانشگاهی است.

جوانترین فناور برتر کشور نیز در این آئین اظهار داشت: وقت، انرژی و سرمایه زیادی از کشور صرف واردات تجهیزات می‌شود و حمایت از ایده‌ها، خودباوری بومی و اعتماد به جوانان نخبه مبتکر و خلاق ایرانی می‌تواند بسیاری از خلاها را پر کند.

سعید راشدی ادامه داد: با ابتکار جوانان استان و شهرستان کنگان برای اولین بار امواج الکترومغناطیس به زیرسطح آب برده شد که این موفقیت نشان از توان نیروهای بومی دارد.

وی به وجود تعداد زیادی نخبه در شهرستان کنگان و استان بوشهر اشاره کرد و افزود: به موازات فعالیت شرکت‌ها باید با تشکیل یک شورای تحقیقاتی از انرژی‌های نو نیز بهره‌وری کرد.

طی حکمی علی محمدی به عنوان مسئول مرکز رشد فناور گاز و پتروشیمی شهرستان کنگان منصوب شد.