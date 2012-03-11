181 کلاس درس آمل برای اسکان فرهنگیان تجهیز شده است

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد کلاس درس در قالب 23 مدرسه و مجتمعهای آموزشی و پرورشی شهرستان آمل است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 30 کلاس درس اضافه شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش آمل همچنین چند مدرسه را هم به صورت پشتیبان برای اسکان فرهنگیان و سایر مسافران نوروزی اختصاص خواهد داد.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل، زمان پذیرش مسافران فرهنگی و غیرفرهنگی در واحدهای آموزشی شهرستان آمل را از 27 اسفند تا 12 فروردین 91 اعلام کرد.

لطفی اضافه کرد: همه واحدهای آموزشی که به اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی اختصاص داده می شود، به امکاناتی نظیر تلویزیون ، یخچال ، نمازخانه ، پتو، آشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی مجهز هستند.

وی ادامه داد: اردوگاه دانش آموزی شهید باهنر شهرستان آمل که در منطقه (کرسنگ) درجاده هراز واقع شده نیز برای اسکان فرهنگیان و مهمانان نوروزی تجهیز و آماده سازی شده است.

وی از مسافران نوروزی که قصد اسکان در اقامتگاه های آموزش و پرورش را دارند، خواست، کارت شناسایی شغلی و معتبر برای پذیرش داشته باشند.

لطفی اضافه کرد: فرهنگیان و سایر مسافران نوروزی برای اسکان در اقامتگاههای آموزش وپرورش می توانند برای پذیرش به اداره آموزش و پرورش آمل واقع درمیدان قائم (عج) مراجعه کنند.

وی یادآورشد: در تعطیلات نوروز 90 حدود 9 هزار مسافر در اقامتگاههای آموزش و پرورش آمل پذیرش شده بودند.

لطفی در پایان امکان و جاذبه های دیدنی آمل را غارهای دست کنده کافرکلی، مقبره میر حیدر، ناصرالحق، آتشکده آمل و آّبگرم ذکر کرد.