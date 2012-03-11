کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: از ابتدای اسفندماه تا کنون ۵۰۴ کیلو و ۸۹۹ گرم انواع مواد مخدر در قم کشف شده است.
وی افزود: مواد کشف شده شامل شیشه، کراک، تریاک، سوخته، شیره و حشیش است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم اضافه کرد: در مدت ذکر شده ۳۰۶ نفر دستگیر و ۷ باند مهم تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شد.
طالبی اظهار داشت: این تعداد شامل ۲۷ قاچاقچی، ۴۷ توزیع کننده و ۲۳۲ نفر نگهدارنده مواد میشود.
وی همچنین از کشف یک محموله جدید شیشه در قم خبر داد و اظهار داشت: در این راستا ۳ نفر دستگیر و مقدار ۲۴ کیلو و ۵۸۰ گرم شیشه کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم در خصوص عملیات اخیر کشف محموله شیشه بیان داشت: این محموله متعلق به استان قم نبود و تنها از طریق قم به محل مصرف ترانزیت میشد که در یک عملیات پلیسی ظریف و بر مبنای اقدامات گسترده و مستمر اطلاعاتی نیروهای اداره کل اطلاعات استان قم انجام شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از کشف بیش از نیم تن مواد مخدر از ابتدای اسفندماه در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: از ابتدای اسفندماه تا کنون ۵۰۴ کیلو و ۸۹۹ گرم انواع مواد مخدر در قم کشف شده است.
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