کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: از ابتدای اسفندماه تا کنون ۵۰۴ کیلو و ۸۹۹ گرم انواع مواد مخدر در قم کشف شده است.



وی افزود: مواد کشف شده شامل شیشه، کراک، تریاک، سوخته، شیره و حشیش است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم اضافه کرد: در مدت ذکر شده ۳۰۶ نفر دستگیر و ۷ باند مهم تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شد.



طالبی اظهار داشت: این تعداد شامل ۲۷ قاچاقچی، ۴۷ توزیع کننده و ۲۳۲ نفر نگهدارنده مواد می‌شود.



وی همچنین از کشف یک محموله جدید شیشه در قم خبر داد و اظهار داشت: در این راستا ۳ نفر دستگیر و مقدار ۲۴ کیلو و ۵۸۰ گرم شیشه کشف شد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم در خصوص عملیات اخیر کشف محموله شیشه بیان داشت: این محموله متعلق به استان قم نبود و تنها از طریق قم به محل مصرف ترانزیت می‌شد که در یک عملیات پلیسی ظریف و بر مبنای اقدامات گسترده و مستمر اطلاعاتی نیروهای اداره کل اطلاعات استان قم انجام شد.