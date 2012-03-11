کاهش مصرف آب در ملارد از کودکان آغاز شده است

محمدعلی رفعت پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرحهای فرهنگی برای بهینه سازی مصرف آب گفت: در همایشی که در خصوص هوای پاک در شهرستان برگزار شد که غرفه ای به آبفا اختصاص داده شد و در این غرفه در خصوص الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف آب اطلاع رسانی شد.

وی در ادامه افزود: برای فرهنگسازی در خصوص مصرف بهینه آب باید از دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود تا با صرفه جویی آب آشنا شوند به همین منظور در غرفه ای که به آبفا اختصاص داده شده بود بوسیله نمایش عروسکی آموزشهایی در این خصوص به کودکان داده شده است.

مسئول روابط عمومی آبفای ملارد یادآور شد: در خصوص صرفه جویی آب در یک ماه اخیر بنرهایی در سطح شهر نصب و در مناسبتهای مختلف به وسیله قبضهای آب پیامهایی به مصرف کنندگان داده شده است.

رفعت پناه گفت: تلاش برای حفاظت از منابع آب بیانگر تعهد اجتماعی است و با مصرف بهینه آب باید پیامهای کم آبی را کاهش دهیم تا این نعمت الهی که امانت فرزندان و آیندگان است با سهل انگاری هدر نرود و بتوانیم آب این سر منشا حیات و زندگی را با مصرف بهینه پاس بداریم.

