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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

رئیس جمهور وارد ساوجبلاغ شد

رئیس جمهور وارد ساوجبلاغ شد

کرج - خبرگزاری مهر: در راستای سفرهای استانی هیئت دولت به استان البرز، رئیس جمهور دقایقی پیش وارد ساوجبلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل رئیس جمهور در میان انبوه جمعیت به استقبال آمده وارد شهرستان ساوجبلاغ شد.

جمعیت مشتاق از ساعت ها پیش با وجود سرمای زیاد هوا در مسیر حرکت رئیس جمهور قرار گرفته و با شور و نشاطی وصف ناپذیر از رئیس جمهور محبوب و مردمی خود استقبال کردند.

قرار است رئیس جمهور با حضور در ورزشگاه شهید جنیدی هشتگرد در میان مردم شهرستان ساوجبلاغ سخنرانی کند.

رئیس جمهور پیش از این میهمان مردم کرج، نظرآباد و طالقان بوده و در میان آنها سخنرانی کرده است.

پیگیری مصوبات سفرهای قبلی هدف اصلی این سفر بوده و این اولین بار است که در سفرهای استانی به البرز، رئیس جمهور شخصا در شهرستان های استان البرز و در میان مردم این شهرها حضور می یابد.
 

کد مطلب 1557538

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