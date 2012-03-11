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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس بهزیستی کشور مشکلات مددجویان البرزی را بررسی کردند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس بهزیستی کشور مشکلات مددجویان البرزی را بررسی کردند

کرج – خبرگزاری مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه در ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی حضور یافتند و از نزدیک در جریان مشکلات مددجویان قرار گرفتند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه تنی چند از مدیران کل سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه و در جریان دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهور در ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی البرز در اداره بهزیستی شهرستان کرج حضور یافتند و با مراجعان دیدار کردند.

هاشمی در دیدارهای حضوری با مددجویان از نزدیک در جریان درخواستها و مشکلات این قشر قرار گرفت و پس از پاسخگویی به درخواستها و سوالات مددجویان دستور رسیدگی داد.

همچنین در بازدیدی دیگر، عمادی و هاشمی به اتفاق هیئت همراه از تعدادی از مراکز بهزیستی از جمله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست حضرت فاطمه (س) در منطقه جهانشهر کرج و شیرخوارگاه امام علی (ع) بازدید کردند.

 وی در جریان این بازدید ضمن تفقد از کودکان و شیرخوارگان این مرکز هدایایی به عنوان عیدی به آنها تقدیم کرد.
کد مطلب 1557542

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