معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس بهزیستی کشور مشکلات مددجویان البرزی را بررسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه تنی چند از مدیران کل سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه و در جریان دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهور در ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی البرز در اداره بهزیستی شهرستان کرج حضور یافتند و با مراجعان دیدار کردند.



هاشمی در دیدارهای حضوری با مددجویان از نزدیک در جریان درخواستها و مشکلات این قشر قرار گرفت و پس از پاسخگویی به درخواستها و سوالات مددجویان دستور رسیدگی داد.



همچنین در بازدیدی دیگر، عمادی و هاشمی به اتفاق هیئت همراه از تعدادی از مراکز بهزیستی از جمله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست حضرت فاطمه (س) در منطقه جهانشهر کرج و شیرخوارگاه امام علی (ع) بازدید کردند.

وی در جریان این بازدید ضمن تفقد از کودکان و شیرخوارگان این مرکز هدایایی به عنوان عیدی به آنها تقدیم کرد.