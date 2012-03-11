به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه تنی چند از مدیران کل سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه و در جریان دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهور در ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی البرز در اداره بهزیستی شهرستان کرج حضور یافتند و با مراجعان دیدار کردند.
هاشمی در دیدارهای حضوری با مددجویان از نزدیک در جریان درخواستها و مشکلات این قشر قرار گرفت و پس از پاسخگویی به درخواستها و سوالات مددجویان دستور رسیدگی داد.
همچنین در بازدیدی دیگر، عمادی و هاشمی به اتفاق هیئت همراه از تعدادی از مراکز بهزیستی از جمله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست حضرت فاطمه (س) در منطقه جهانشهر کرج و شیرخوارگاه امام علی (ع) بازدید کردند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس بهزیستی کشور مشکلات مددجویان البرزی را بررسی کردند
کرج – خبرگزاری مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه در ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی حضور یافتند و از نزدیک در جریان مشکلات مددجویان قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه تنی چند از مدیران کل سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه و در جریان دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهور در ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی البرز در اداره بهزیستی شهرستان کرج حضور یافتند و با مراجعان دیدار کردند.
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