محور هراز 23 اسفند مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور انجام عملیات ترانشه برداری در محدوده کیلومتر ۴۳ خروجی تونل شماره دو در محور هراز، این محور در روز سه شنبه 23 اسفندماه 90 از ساعت 8 صبح الی ۱۶ عصر مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محور رانندگان وسایل نقلیه می توانند با رعایت قوانین و مقررات و تمامی نکات ایمنی از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.

مرکز اطلاعات راههای استان با دو شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و ۲۲۲۲۳۲۰ و سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.

مازندران دارای سه محور ترانزیتی هراز، سوادکوه و کندوان است.