صادرات دانش از کشور به 840 میلیون دلار رسید/ آشتیان دروزاه خودکفایی

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از پنج محصول پزشکی درآشتیان با تاکید بر اینکه تولید محصولات پزشکی جدید دراستان مرکزی و شهر آشتیان گامی بلند در رسیدن به خودکفایی است، افزود: صادرات کالاهای دانش بنیان در سال جاری به 840 میلیون دلار رسید که مایه مباهات مردم و دانشمندان این کشور است.

وی با بیان اینکه، تولید این محصولات باعث توسعه تکنولوژی در کشور می شود، گفت: خودکفایی در تولیدات و تجهیزات پزشکی در این شرکت لبیک جوانان این مرز و بوم به ندای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت مسئولیت تامین دارو و واکسن را برعهده دارد گفت: خوشبختانه در حوزه تولیدات داخلی و حرکت به سمت خودکفایی گام های موثری برداشته شده است.

سلطانخواه افزود: تولید این محصولات با همکاری وزارت بهداشت حرکت در راه توسعه علم و بهره گیری از فن آوری روز در بخش پزشکی است.

برنامه ریزی برای صادرات بیش از یک میلیارد دلاری کالاهای دانش بنیان

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه، صادرات کالای دانش بنیان از کشور خبر داد و گفت: افق صادارتی این محصولات برای سال آینده یک و دو دهم میلیارد دلاراست که با کمک محققان و دانشمندان کشور محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه سهم صادرات تجهیزات و محصولات پزشکی امسال از حوزه دانش بنیان بیش از 10 میلیون دلار است، در ادامه گفت: برای توسعه نوآوری و شکوفایی صندوقی با همین نام با 30 هزار میلیارد ریال اعتبار در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است.

با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر بهداشت، از پنج محصول جدید پزشکی توسط شرکت آواپزشکی آشتیان شامل سرنگ انسولین یکپارچه، سرنگ اف کلروتراپی، نیدل دندانپزشکی، نیدل چشم پزشکی، نیدل مزوتراپی و 'یوپسی پانچ امروز رونمایی شد.