بیش از ۴۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی ویژه بانوان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ستایش ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه جامع توانمندی های زنان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بانک همچنین در راستای حمایت از بانوان سرپرست خانوار در سالجاری اقدام به پرداخت تسهیلات به مبلغ دو میلیارد ریال در قالب طرح حضرت زینب کبری (س) کرده است.

وی از طرح های خوداشتغالی بانوان به عنوان یکی دیگر از طرحهای بانک کشاورزی در حمایت از زنان نام برد و تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون مبلغ ۲۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی به بانوان هرمزگانی پرداخت شده است.

ستایش با اشاره به برپایی نمایشگاه جامع زنان هرمزگان و استقبال بی نظیر زنان از این نمایشگاه ، تصریح کرد: بسیاری از شهروندان و بانوان استان از این نمایشگاه استقبال کردند و در جریان این استقبال بازدیدهای بسیاری نیز از غرفه بانک کشاورزی در این نمایشگاه صورت گرفته است.

وی از خرید کالای اساس ویژه طرح ایران، خرید خودرو، قرض الحسنه ازدواج و قرض الحسنه معیشتی و احتیاجات ضروری به عنوان دیگر طرحهای بانک کشاورزی نام برد که اختصاص به بانوان دارد.