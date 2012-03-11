بخش کشاورزی نظرآباد باید توسعه و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع مردم نظرآباد اظهار داشت:در دولت یک کارگروه توسعه کشاورزی تشکیل شد و تصمیمات بسیار خوبی برای بحث کشاورزی گرفته شد.

رئیس جمهور گفت: اختصاص حداقل یک هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در حد قرض الحسنه برای توسعه بحث کشاورزی تصویب شد که این رقم در سال آینده بیشتر خواهد شد.

پایه و اساس پیشرفت کشور کشاورزی است

احمدی نژاد اظهار داشت: پایه و اساس پیشرفت کشور کشاورزی است، نظرآباد از لحاظ کشاورزی یک منطقه حاصل خیز بنابراین باید از همه ظرفیت شهرستان و استان های کشور استفاده کنیم با توجه به اینکه زمین، آب، سرمایه و نیروی کار خوب در کشور وجود دارد.

وی افزود: به لحاظ منابع و تسهیلات مشکلی نخواهیم داشت اما کار دوم دولت پشتیبانی از تجهیز و یکپارچگی زمین های کشاورزی و شیوه های آبیاری نوین است 85 درصد اعتبار این کار به صورت یارانه اعطا خواهد شد، افرادی که می خواهند آبیاری زمین را به شیوه های مدرن و جدید تبدیل کنند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس جمهور اظهارداشت: دو میلیون هکتار در نظر گرفته شده است تا به جوانان که قصد دارند در بخش کشاورزی فعالیت کنند واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین موضوعات کشور اشتغال جوانان است و هر ساله یک میلیون 200 تا 600 هزار جوان فارغ التحصیل و وارد بازار کار می شوند، اضافه کرد: دولت طراحی کرده است که دو و نیم میلیون شغل طی سه سال پی در پی ایجاد خواهد شد و امروزه نیز حرکت های خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اما باید سرعت ایجاد اشتغال را بیشتر کنیم به خصوص برای شهرستان نظرآباد باید به صورت دو طرفه کارهایی صورت گیرد که دولت زمینه و بستر این کار را فراهم می کند.

احمدی نژاد ادامه داد: تلاشمان این است که آب، گاز، منابع و تجهیزات ارزان قیمت فراهم کنیم و اما کاری که شما مردم باید انجام دهید این است که آستین همت بالا بزنید و با راهنمایی مختصصین انشا الله نظرآبادی آباد داشته باشیم و همچنین برای جوانان اشتغال ایجاد شود.

30 مصوبه تصویب شده قبلی هیئت دولت در نظرآباد پیگیری می شود

وی افزود: در سه سفر 70 مصوبه برای شهرستان نظرآباد به تصویب رسید 18 اجرا تمام شده 32 در دست اجرا 30 تا هنوز اقدامی انجام نشده امشب در جلسه دئولت مصوبه که هنوز کار انجام نشده تصمیم گیری خواهد و سپس به موارد جدید پرداخته خواهد شد.

رئیس جمهور گفت: انشا الله مصوبات دولت زمینه ساز پیشرفت شهرستان شما خواهد شد.