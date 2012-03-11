شبه نظامیان چالشی برای ثبات لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العرب آنلاین در مطلبی با عنوان "شبه نظامیان چالشی برای لیبی" آورده است : وزیر کشور لیبی از شبه نظامیان خارج از سیطره دولت مرکزی خواسته است که میان خلع سلاح یا درگیری با نیروهای امنیتی دولتی یکی را انتخاب کنند.

این پایگاه به نقل از فوزی عبد العال آورده است : شبه نظامیان بهتر است سلاحهای خود را تحویل دهند. نیروهای پلیس که تعداد آنها به 25 هزار نفر رسیده است، هم اکنون می تواند خلاء امنیتی را که تا کنون شبه نظامیان آن را پر کرده اند، جبران کند.

عبدالعال بیان کرد: شبه نظامیان دیگر بهانه ای برای عمل به وظایف امنیتی در داخل لیبی ندارند و یا باید به نیروهای امنیتی ملحق شوند یا پلیس به مقابله با آنها خواهد پرداخت.

وی اظهار داشت : کسانی که به وزارت کشور و دولت اعتقادی ندارند باید بدانند که واکنش وزارت کشور از این پس به بیانیه و نشست محدود نخواهد شد و واکنش عملی نشان خواهد داد.

این پایگاه می افزاید: با گذشت ماهها از سرنگونی رژیم قذافی هنوز شبه نظامیان بسیاری از ساختمانهای دولتی و مراکز ایست بازرسی را در مناطق مختلف لیبی بر عهده دارند و سلاح خود را بر زمین نگذاشته اند.

پایگاه مذکور بیان کرد: سازمان ملل متحد و گروههای حقوقی بین المللی شبه نظامیان موجود در لیبی را یکی از چالشهای مهم برای ثبات لیبی محسوب می کنند.

این پایگاه ذکر کرد: شورای انتقالی لیبی بارها از این انقلابیون خواسته است که سلاحهای خود را بر زمین بگذارند، اما توجهی به این درخواستها نشده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: شورای انتقالی در ایجاد ارتش و پلیس قوی که قادر به رویارویی با شبه نظامیان باشد، تاکنون موفقیت زیادی نداشته است و بسیار کند عمل کرده است.