رفع سردرگمی در حوزه فناوری اطلاعات با تشکیل شورای عالی فضای مجازی

دکتر علی اکبر جلالی - عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه در سالهای گذشته معمولا سیاستهای توسعه فناوری اطلاعات کشور براساس دانش مسئولانی که در راس آنها وزارت ارتباطات قرار داشت اعمال می شد، اظهار داشت: یکی از چالشهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نبود یک متولی مشخص در طول سالهای گذشته بوده و بر این اساس شورایعالی فضای مجازی اگر بتواند یک مرجع مشخص و مسئولیت پذیر در مقابل سیاستگذاریهایی که در این بخش انجام می شود باشد، می تواند نقش موثری در توسعه ICT ایفا کند و حتی بسیاری از مشکلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم را برطرف کند.
شورایعالی فضای مجازی و یک استراتژی مشخص برای IT
وی گفت: برای مثال طرح سیاستهایی مانند اینترنت ملی در حدود 5 سال و مجددا طرح اینترنت پاک که با تغییر مسئول دیگر به سیاست جدیدی تبدیل شده و نیز محدود کردن اینترنت به سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران حقیقی از جمله سیاستهایی بوده که عملا بدون وجود یک استراتژی و برنامه مشخص در جامعه مطرح شده و بدون اینکه مسئولیتی برای آگاهی اذهان عمومی داشته باشد در حد یک شعار باقی ماندند.
جلالی اضافه کرد: در سالهای اخیر در حوزه دسترسی به سایتهای مختلف نیز بعضی محدودسازیهای متفاوتی از فیلترینگ سخت، کاهش سرعت اینترنت و محدودسازی دسترسی به ایمیلهای معروف را شاهد بوده ایم که در مقابل آن هیچ پاسخگویی وجود نداشته است؛ این در حالی است که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته که نتایج آن نیز نشان داده اگر از این پدیده به درستی و با برنامه مشخصی همراه با درنظر گرفتن مسائل امنیتی استفاده شود قطعا در درآمد ناخالص ملی و افزایش اشتغال نقش موثری خواهد داشت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت از جمله استراتژی هایی که می تواند در طول برنامه های 5 ساله پنجم، ششم و هفتم، کشور ما را به چشم انداز ایران 1404 برساند را به ترتیب دولت الکترونیک، ایران الکترونیک و ایران همراه نامید و به مهر گفت: از آنجا که دولت دهم خود را دولت الکترونیک نام نهاده این شعار باید برای برنامه پنجم توسعه هم استفاده شود. برای برنامه ششم توسعه هم باید به دنبال یک سیستم یکپارچه برای تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در کل کشور و در میان همه نهادها و مردم تا بخش خصوصی و دولتی باشیم که شعار ایران الکترونیکی می تواند ما را به این هدف برساند.
این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: تجربه عقب ماندگی چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که باید با مسائل مرتبط با فناوری و کاربردهای آن به صورت باز روبرو شد و در عین حال مباحث امنیتی به عنوان یکی از لایه های تاثیرگذار بتواند به توسعه کاربردهای فناوری منجر شود.
جلالی به مهر گفت: ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برنامه های نسبتا خوبی را در حوزه توسعه دولت الکترونیک تبیین کرده و در کنار آن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 26 بند که بند 15 و 16 آن مستقیما به دولت الکترونیک اشاره داشته و بر مبنای آن، یکی از 10 برنامه اصلی دولت الکترونیک تبیین شده و در نهایت مواد 36 تا 40 قانون خدمات کشوری در حوزه توسعه فناوری های اطلاعات همه زمینه مساعدی را برای شورایعالی فضای مجازی ایجاد کرده اند تا با سرعت بتواند فضای جدیدی در کشور تبیین کند تا فناوری اطلاعات از سردرگمی و نامناسب بودن وضعیت موجود خلاص شود.
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