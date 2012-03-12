تغییر کاربری باغات در شهریار به صورت ویژه بررسی می شود

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این زمینه فرمانداری به صورت قاطع و جدی با افراد سودجویی که قصد تغییر کاربری و تخریب باغات و اراضی کشاورزی و پایمال کردن حقوق سایر شهروندان را دارند، برخورد می شود.

این مسئول ادامه داد: پیشنهاد شهرداران برای تغییر کاربری باغات با حساسیت ویژه ای، در فرمانداری بررسی خواهد شد ولی در مواردی که احساس شود نیاز واقعی برای رفاه شهروندان وجود دارد، این مهم بررسی و محقق می شود.

شهرداران بهسازی فضای سبز را در دستور کار خود قرار دهند



وی یادآور شد: در زمینه ایجاد کمربند سبز نیز اقداماتی در شهرستان انجام و به شهرداران تاکید شده که بهسازی فضای سبز در ورودی شهرها را در اولویت کاری خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان شهریار اعلام کرد: از جمله این اقدامات می توان به بخشی از قدس اشاره کرد که در دستور کار شهرداری قرار داده شده است و در مابقی بخشها نیز نیاز به تعامل و همکاری شهرستانهای اطراف هستیم.

جوهری گفت: در این زمینه تاکنون اقدامات قابل توجهی در شهرستان انجام گرفته اما کافی نیست و باید اهتمام ویژه مسئولان به این مهم افزایش یابد.