توزیع 90 هزار اصله نهال مثمر در استان سمنان

دکتر احمد دزیانیان در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن اعلام این خبر که حدود 90 هزار اصله نهال مثمر همزمان با هفته منابع طبیعی، افزود: این نهال ها شامل زردآلو، بادام، هلو، گردو، شلیل، انگور، سیب، گلابی و گیلاس بوده است.

وی همچنین گفت: این درختان در شرایط محیطی و اقلیمی سازگار با استان سمنان در کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان در شهرستان شاهرود تکثیر و در سطح این استان و استانهای همجوار توزیع شده است.

دزیانیان تصریح کرد: با توزیع این نهال ها سطح زیر کشت باغات استان سمنان افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه، همه باید در راستای ترویج سنت حسنه درختکاری تلاش کنند، اظهار داشت: ترویج و توسعه درختکاری را باید با کاشت نهال و فرهنگ مراقبت از درختان گسترش داد.

وی، درخت را موجب سرسبزی، نشاط و طراوت جامعه عنوان کرد و گفت: با درختکاری می‌توانیم شرایط روحی و عاطفی مناسبی برای آحاد مردم بسازیم.